Servicio social para la paz: ¿qué es y por qué es alternativo al servicio militar?

Iván Cepeda es el actual presidente de la Comisión de Paz del Senado. / Gustavo Torrijos Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Esta semana se conoció que el Senado y la Cámara de Representantes tendrán que ir a conciliación por sus diferencias sobre el proyecto de ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro. Una de las más polémicas es la del llamado “servicio social para la paz”, una iniciativa con la que se pretende crear una alternativa al servicio militar obligatorio.

Sin embargo, aún existen muchas dudas sobre el alcance del servicio social para la paz. Aquí, algunas claves.

¿En qué consiste?

De aprobarse el servicio social para la paz, los y las jóvenes tendrían nuevas opciones para aportar a la sociedad que incluyen acciones relacionadas con el cumplimiento del Acuerdo de Paz, la protección de la naturaleza y la promoción de la cultura en lugar de integrarse a las Fuerzas Militares. En total son más de 11 modalidades de servicio que incluyen:

Promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas

Trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos, la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario

Refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz

Promover la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización

Protección de la naturaleza, la biodiversidad, las fuentes hídricas, ecosistemas estratégicos, la riqueza ambiental y forestal del país

Promover la paz étnico-territorial, respetando el derecho de autodeterminación, la autonomía, usos y costumbres de las comunidades étnicas.

Trabajo con víctimas de violencia sexual y basadas en género

Protección y cuidado de las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad

Según afirmó el senador Iván Cepeda a Colombia+20, un factor nuevo es que este servicio no solo lo prestarán hombres, sino que estará abierto para que también lo presten mujeres. Por lo demás, será igual al servicio militar. “El servicio social para la paz tendrá una duración de 12 meses, una remuneración y un certificado equivalente la libreta militar”, añadió Cepeda.

¿Reemplazará el servicio militar?

Los jóvenes que presten servicio social para la paz no tendrán que prestar servicio militar. Pero esto no quiere decir que el primero reemplazará al segundo, porque el servicio militar está definido en la Constitución y una ley no puede modificarla.

De acuerdo con Cepeda, “lo que va a pasar es que los jóvenes seguirán siendo convocados a prestar el servicio y en ese momento tendrán la posibilidad de elegir el servicio social para la paz. Dicho de otra manera, el servicio militar obligatorio tendrá una forma de ser prestado que es social para la paz”.

¿Cuánto le va a costar al país?

La oposición también ha señalado que aplicar esta iniciativa va a disminuir el pie de fuerza para el Ejército y que, si no es así, el proyecto va a generar altos costos económicos porque el vacío de bachilleres va a requerir mayor número de soldados profesionales. Según publicó la revista Semana, mientras mantener a un joven bachiller le cuesta 856.000 pesos al Ejército, el sueldo básico de un soldado profesional vale 1′600.000.

“Usted no puede incorporar 200 mil jóvenes a las Fuerzas Aradas, en dónde los van a meter y quiénes van a estar a cargo. Lo que nos están pidiendo es avalarle al presidente Petro una nómina paralela, para que él disponga de esos voticos”, dijo en su momento la senadora Paloma Valencia.

En ese entonces el ministro del Interior, Alfonso Prada, señaló que lo que se plantea es “un nuevo modelo de país en donde las Fuerzas Armadas no sean para la guerra sino para la vida y la productividad, como ocurre en los países desarrollados en donde no hay conflicto armado” y que no se está creando una nómina paralela porque “la nómina del servicio militar está dentro de la fuerza pública y está constitucionalmente respaldada. Hemos aclarado que se hará de manera gradual, no irresponsable; el Gobierno tiene que reglamentar un proceso transitorio, no se trata de un desmantelamiento abrupto de las Fuerzas Armadas”

Cepeda ratificó que cuando un joven decida no hacer servicio militar, sino el servicio social, será reemplazado por un soldado profesional, “con lo cual no disminuirá el pie de fuerza dentro del Ejército”. “Esto, claro, aumentará un poco el costo, pero son costos que pueden ser asumidos. Además, no va a ocurrir súbitamente, la ley es muy clara al decir que va a haber un proceso gradual y que el gobierno reglamentará tanto la remuneración como las modalidades en las que se va a prestar”, añadió el senador.

¿Qué hace falta para que se apruebe?

El lunes, la plenaria del Senado votó por eliminar los artículos 10 y 11 del proyecto de ‘paz total’ (que son los que crearían el servicio social para la paz) pero el martes la Cámara de Representantes votó por mantenerlos. Por eso, esos artículos irán a conciliación antes de la sanción de la ley por parte del presidente Gustavo Petro.