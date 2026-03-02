Agencia de Reincorporación dice que no se elimina el subsidio mensual a ex-FARC

Resume e infórmame rápido

La Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) respondió este lunes a las críticas del Consejo Nacional de Reincorporación – Componente Comunes sobre el recorte al subsidio de los firmantes del Acuerdo de Paz y aseguró que la medida no elimina los beneficios, sino que los concentra en quienes más los necesitan.

El pronunciamiento se da luego de conocerse un comunicado en el que Comunes rechazó la propuesta de modificar las resoluciones 2329 de 2024 y 1797 de 2023, que les apoyos económicos mensuales a excombatientes de las FARC con ganancias que no superen cinco salarios mínimos.

“Una persona de cinco salarios mínimos hoy es una persona que gana hasta COP 10 millones. No tiene ningún sentido que a una persona que se gana entre COP 6 y 10 millones, el estado además le dé COP 2 millones más. Es también una cuestión de equidad”, dijo Alejandra Miller, directora de la ARN.

La entidad explicó que el ajuste modifica las condiciones de acceso a la asignación mensual –equivalente al 90% de un salario mínimo– y al apoyo de alimentación. A partir de ahora, solo podrán recibirlos quienes no tengan ingresos formales o ganen menos de un salario mínimo.

“Esta decisión no representa la eliminación de los apoyos económicos. Corresponde a un ejercicio de priorización orientado a garantizar que estos se mantengan para quienes carecen de ingresos formales y dependen de este sostenimiento en su proceso de reincorporación”, dice el comunicado.

Según escribió la entidad, el 80 % de los excombatientes activos no tiene ingresos formales en 2026, por lo que seguirán recibiendo el apoyo sin ningún cambio.

Además, señala que el subsidio mensual no estaba contemplado en el Acuerdo original, que solo estableció una renta básica por 24 meses. El beneficio actual fue creado después por decisión del Gobierno como medida adicional de apoyo “considerando los avances limitados en la implementación del Acuerdo”.

“En ese sentido, el ajuste que actualmente realiza la ARN no constituye un incumplimiento del Acuerdo de Paz, sino una medida de racionalización y focalización del beneficio creado mediante reglamentación posterior”, añadió la entidad.

Una respuesta a la crisis fiscal

La ARN también indicó que se trata de una decisión que “responde a la actual crisis fiscal del país y a la necesidad de asegurar una distribución justa y responsable de los recursos públicos”.

Según la entidad, de los 2.600 firmantes en proceso de reincorporación que cuentan con ingresos formales menores a cinco salarios mínimos, 1.900 “reciben ingresos iguales o superiores a tres salarios mínimos legales vigente”.

A eso se suma, el aumento del 23 % del salario mínimo. “Ese incremento hace que ese recurso que teníamos asignado para para la totalidad de las personas se disminuyera. Hoy entonces, pues esa misma plata ya no alcanzaba sino para pagarle la renta básica hasta el mes de mayo. Haciendo cálculos decidimos que lo mejor era garantizar que las personas que no tenían ningún ingreso pudieran sostenerse con el apoyo de la renta hasta diciembre”, señaló la directora Miller.

¿Los firmantes opatarían por mantenerse en la informalidad antes que perder el apoyo económico?

Según el comunicado de Comunes, el cambio en ese subsidio podría desincentivar la formalización laboral.

“Si formalizar un ingreso bajo implica perder el apoyo, la opción racional para muchos firmantes será no formalizarse”, advierte el documento de los firmantes.

La directora de la ARN, sin embargo, no ve esto como una posibilidad porque el subsidio es menor a el salario mínimo. “Además, en el trabajo están adquiriendo experiencia laboral, que un subsidio no se lo permite. La experiencia es fundamental para para la vida laboral”, dijo Miller.

