Gobierno anuncia que Uruguay será nuevo país garante en la mesa de paz con disidencia de Mendoza

Uruguay se sumó este jueves al proceso de paz que el Gobierno de Gustavo Petro sigue con la disidencia denominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, al mando de Wálter Mendoza.

Así lo informó la Consejería Comisionada de Paz, que indicó que el país se suma como nuevo “garante” en esa mesa de diálogos.

“El Gobierno de Colombia agradece y valora el compromiso de Uruguay con la construcción de la paz y con los esfuerzos regionales y multilaterales orientados a la solución pacífica de las violencias. Su participación constituye un aporte significativo para avanzar en acuerdos sólidos y verificables, en un clima de confianza, cooperación y transparencia, pilares esenciales para el desarrollo de esta Mesa”.

El comunicado afirma que el acompañamiento de ese país, junto con otras entidades internacionales presentes en la mesa refuerza la “legitimidad y el respaldo global de un proceso que busca proteger la vida, reducir las violencias y transformar los territorios”.

El comunicado finaliza diciendo: “Continuaremos trabajando de manera articulada con todos los actores para avanzar en acuerdos que generen bienestar y garantías para las comunidades en los territorios”, afirmó.

¿En qué va esa mesa?

El mes pasado 10 de noviembre, el gobierno y esa disidencia finalizó de la destrucción de más de 14 toneladas de material de guerra entregado por la CNEB).

Según datos oficiales, la eliminación total superó las 14,5 toneladas, pues durante la última jornada se sumaron 500 kilos adicionales a los inicialmente previstos, lo que evidencia —según la delegación de paz— el compromiso del grupo armado con el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

La próxima etapa contempla la creación de las Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZOCIUT), espacios que se establecerán en coordinación con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Este acuerdo se firmará el próximo 6 de diciembre cuando se cierra el sexto ciclo de negociaciones.

En esas zonas, al menos 120 excombatientes de la CNEB iniciarán su tránsito a la vida civil, recibirán formación técnica y productiva, y contarán con acompañamiento psicosocial y comunitario.

