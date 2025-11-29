Delegación de Gobierno en mesa con disidencia de Mendoza denuncia ante Fiscalía a Claudia López. Foto: Archivo Particular

La delegación de Gobierno en la mesa que se lleva con la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), al mando de Walter Mendoza, anunció que denunció penalmente ante la Fiscalía a la precandidata Claudia López por “señalamientos infundados” contra las mesas de paz.

“El pasado 24 de noviembre del presente año la precandidata López Hernández, en forma temeraria y sin ninguna prueba concreta que lo demuestre, manifestó lo siguiente: ‘Toda mesa de negociación de paz de este Gobierno debe terminarse ya! Son pura corrupción, un concierto para delinquir contra el país’. Los anteriores señalamientos son irresponsables y calumniosos como lo afirmamos en la denuncia instaurada”, dice el comunicado difundido este sábado.

El texto agrega: “los señalamientos hechos por la señora López están tipificados como un delito en el Código Penal. Nuestra delegación en la Mesa de Diálogos de Paz no ha incurrido ni incurrirá en actos contrarios a la Constitución y la Ley”.

El comunicado también afirma que la denuncia está acompañada de “todas las actas” de la mesa que contienen los acuerdos que se han suscrito desde junio 2024 con el grupo armado, y que se condena cualquier conducta de corrupción.

“Nuestra delegación condena cualquier conducta de corrupción que se cometa a instancias de las mesas de paz y solicita a las autoridades judiciales que adelanten las investigaciones judiciales y que tengan en cuenta los reportes periodísticos y las declaraciones del Presidente de la República al respecto”, se indica.

El comunicado también afirma que ese tipo de afirmaciones que provienen de una precandidata presidencial “degradan” el debate electoral.

“La condición de precandidata presidencial no habilita a la señora López para hacer señalamientos irresponsables sobre delitos que no hemos cometido. Y degrada la calidad de debate electoral que reclama la sociedad colombiana”, dice el documento firmado por Armando Novoa, jefe de la delegación de Gobierno en esa mesa.

¿En qué va esa mesa?

El mes pasado 10 de noviembre, el gobierno y esa disidencia finalizó de la destrucción de más de 14 toneladas de material de guerra entregado por la CNEB).

La última jornada se llevó a cabo en inmediaciones del municipio de Tumaco (Nariño), donde fueron destruidos más de 4.000 kilos de explosivos —entre minas antipersonal, granadas artesanales, morteros, cilindros bomba y agentes de voladura—, cerrando un operativo que se desarrolló en menos de un mes y en el que participaron autoridades civiles, militares y representantes de la mesa de diálogo.

Según datos oficiales, la eliminación total superó las 14,5 toneladas, pues durante la última jornada se sumaron 500 kilos adicionales a los inicialmente previstos, lo que evidencia —según la delegación de paz— el compromiso del grupo armado con el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

La próxima etapa contempla la creación de las Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZCIT), espacios que se establecerán en coordinación con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Allí, al menos 120 excombatientes de la CNEB iniciarán su tránsito a la vida civil, recibirán formación técnica y productiva, y contarán con acompañamiento psicosocial y comunitario.