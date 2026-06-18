Avanzan preparativos para ingreso de disidencia de Mendoza a Zona de Ubicación en Putumayo

La ZUT fue creada mediante resolución presidencial y tendrá una vigencia inicial hasta diciembre de este año. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Después de varios meses de negociaciones, acuerdos y preparativos logísticos, este jueves se desarrollará sobre las 2 de la tarde en zona rural de Valle del Guamuez, Putumayo, la jornada que dará inicio a una nueva etapa del proceso de diálogo entre el Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una disidencia de las antiguas FARC al mando por Walter Mendoza.

La actividad tendrá como eje central el acto de dejación de armas por parte de integrantes de esa organización y su posterior ingreso a la Zona para la Capacitación Integral y de Ubicación Temporal (ZUT-ZOCIUT), creada recientemente por el Gobierno como parte de los acuerdos alcanzados en la mesa de conversaciones.

En contexto: Así funcionará el mecanismo que vigilará la zona de ubicación de disidencia de Mendoza

El proceso estuvo en riesgo de ser cancelado tras la decisión de un juez de suspender la actividad por no haberse consultado con una comunidad indígena de la zona. Sin embargo, el Gobierno impugnó la decisión y la actividad siguió adelante.

Según la programación prevista, las delegaciones del Gobierno, funcionarios e invitados se desplazarán desde La Hormiga hacia el lugar del evento a partir del mediodía. La llegada está programada para la 1:30 de la tarde.

Media hora después comenzará el acto de dejación y abandono de armas, una de las actividades más simbólicas de la jornada. Posteriormente se realizará un evento protocolario con intervenciones de representantes de las partes y de los funcionarios que han acompañado la implementación de los acuerdos.

Desde el miércoles y hasta las primeras horas de este jueves los 99 miembros de esa organización armada que ingresarán a la ZUT han sido trasladados en helicópteros desde distintos lugares hacia un punto de preconcentración que está cerca de la Zona de Ubicación Temporal.

La agenda ha tenido algunos retrasos dada las condiciones climáticas del lugar y la constante lluvia que está cayendo en esa zona.

El momento central está previsto para las 3:30 de la tarde, cuando se produzca el ingreso formal de los integrantes de la CNEB a la ZUT, quienes permanecerán allí bajo las condiciones establecidas en los 11 protocolos acordados durante las negociaciones.

La ZUT fue creada mediante resolución presidencial y tendrá una vigencia inicial hasta diciembre de este año. Su objetivo es servir como escenario para el desarrollo de actividades de capacitación, formación y preparación de programas relacionados con la transición a la vida civil de los integrantes de la organización.

El Gobierno ha insistido en que la zona no constituye un área de despeje y que las instituciones del Estado continuarán ejerciendo sus funciones en el territorio. Además, contará con un Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación encargado de supervisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por ambas partes.

El futuro de este proceso seguirá dependiendo de las decisiones que se adopten durante los próximos meses. La vigencia de la zona se extenderá más allá de la actual administración y será el próximo gobierno el que deba definir si mantiene, modifica o profundiza la ruta iniciada con esta estructura armada.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.