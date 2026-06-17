Así funcionará el mecanismo que vigilará la zona de ubicación de disidencia de Mendoza

La ZUT en Putumayo contará con espacios de alojamiento, áreas comunes y una cocina comunitaria destinada a atender las necesidades básicas de quienes permanezcan allí. Foto: Archivo Particular

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El Gobierno puso en marcha el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, que comenzará a operar esta semana en Putumayo, en el marco del inicio de los desplazamientos de integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) —la disidencia al mando de Walter Mendoza— hacia la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Valle del Guamuez. La instalación formal de ese espacio está prevista para este 18 de junio.

Según el decreto, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) será una instancia técnica de carácter tripartito integrada por representantes del Gobierno nacional, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA).

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“Establézcase el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) para la implementación y funcionamiento de la Zona de Ubicación Temporal (...) como instancia técnica y de carácter tripartito”, señala el artículo primero del decreto.

La creación de este mecanismo era uno de los pasos necesarios para poner en marcha la zona de ubicación autorizada por el Gobierno mediante la Resolución 053 del 25 de febrero de 2026 y que comenzará a recibir a integrantes de esa organización armada en los próximos días.

¿Quiénes harán parte?

Por parte del Gobierno participarán la Consejería Comisionada de Paz, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. La segunda parte será la propia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, mientras que el tercer componente estará a cargo de la MAPP-OEA, organismo internacional que desde hace más de 20 años acompaña procesos de paz, desarme y reincorporación en Colombia.

La presencia de la MAPP-OEA busca brindar garantías de observación y acompañamiento durante la implementación de los acuerdos relacionados con la zona de ubicación.

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¿Cómo funcionará?

El mecanismo tendrá una estructura compuesta por cuatro instancias.

La primera será la Instancia General de Coordinación y Verificación, encargada de hacer seguimiento al funcionamiento de la zona, monitorear el cumplimiento de los acuerdos y analizar eventuales controversias.

La segunda será un Equipo Local de Monitoreo que tendrá presencia permanente en el territorio donde funcionará la ZUT.

La tercera corresponde a una Comisión de Verificación, que se activará cuando se reporten incidentes relacionados con el cumplimiento de los protocolos o compromisos adquiridos por las partes.

Finalmente, el decreto crea una Comisión de Resolución de Controversias para tramitar desacuerdos que no puedan solucionarse en otros escenarios.

En caso de que una controversia persista, esta deberá ser elevada directamente a la Mesa de Diálogos de Paz para que adopte una decisión.

Tendrá presencia permanente en Putumayo

El decreto establece que el mecanismo contará con un despliegue local permanente en la zona donde funcionará la ZUT de Valle del Guamuez.

Además, la Instancia General de Coordinación y Verificación tendrá su sede en Putumayo y deberá entregar informes mensuales confidenciales a la Mesa de Diálogos de Paz sobre el avance de la implementación de la zona.

“La Instancia General de Coordinación y Verificación entregará a la Mesa de Diálogos de Paz informes mensuales confidenciales de evaluación de la implementación de la Zona de Ubicación Temporal”, establece la norma.

También habrá un Puesto de Mando Unificado

Como parte de la estrategia de coordinación institucional, el decreto ordenó la creación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), liderado por la Gobernación de Putumayo.

Esta instancia tendrá la responsabilidad de articular a las entidades nacionales, departamentales y locales encargadas de acompañar las fases de desplazamiento, preagrupamiento y ubicación de los integrantes de la organización armada.

Uno de los puntos en los que más insiste el decreto es que la puesta en marcha de la zona de ubicación no implica la suspensión de la institucionalidad ni la creación de una zona de despeje.

La norma establece que las autoridades civiles, militares y de la Policía continuarán ejerciendo plenamente sus funciones y que el mecanismo de monitoreo no podrá interferir ni reemplazar las competencias constitucionales de la Fuerza Pública.

“En todo momento se deberá garantizar el normal y plena vigencia del Estado Social de Derecho, de modo que las autoridades continuarán ejerciendo sus funciones y atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, sin ninguna excepción”, señala el texto.

La activación del mecanismo coincide con una de las fases más importantes del proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. El traslado de los primero 99 hombres hacia la ZUT ya comenzó. En este momento se encuentran en los puntos de preagrupamiento.

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