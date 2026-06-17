Los detalles de la Zona de Ubicación donde estarán 99 hombres de disidencia de Mendoza

Primeras imágenes de hombres de la disidencia de Walter Mendoza en áreas de preagrupamiento para su ingreso a la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo. Foto: Archivo Particular

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Pese a la reciente decisión de un juez de la República de frenar el inicio en Putumayo de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) con la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) al mando de Walter Mendoza, los preparativos continúan.

Aunque la creación de la zona ha generado debate político por coincidir con la recta final de las elecciones presidenciales que se darán el próximo domingo, la instalación sigue adelante. El jueves se prevé el ingreso de los primeros 99 integrantes de esa disidencia a la ZUT construida en Valle del Guamuez y que es considerada una de las principales apuestas del Gobierno de Gustavo Petro dentro de su política de paz total.

El jefe de la delegación de Gobierno en ese proceso, Armando Novoa, afirmó que conoció el miércoles la decisión del juez y que “se procederá la impugnación inmediata de esa decisión”.

En contexto: Orden de suspender ZUT para disidencia de Mendoza es de “imposible cumplimiento”: Gobierno

De acuerdo con Novoa, la decisión el juzgado es “incompatible” con el proceso de reincorporación de los 99 hombres a la vida civil, y afirmó que no se puede dar cumplimiento a esa orden dado el avance de las actividades.

“Llamo la atención en el sentido de que la orden en este momento es de imposible cumplimiento, dado que las unidades de la Coordinadora Guerrillera ya se encuentran en el punto de preconcentración, ya han sido trasladadas vía helicóptero de los distintos puntos en donde ellos se encontraban operando a un punto cercano a la Zona de Ubicación, y sería completamente incomprensible que, en virtud de una orden judicial, tuviéramos que devolverlos a sus zonas de origen para que siguieran ejerciendo la violencia en los territorios”, indicó.

Sobre la falta de consulta previa a una comunidad indígena que sustentó la decisión del juez, Novoa aseguró que sí hubo reuniones.

“Hace cerca de un mes yo personalmente estuve presente en el Valle del Guamuez, en La Hormiga, en un punto denominado La Betania, en donde pudimos llevar a cabo una reunión con las comunidades indígenas. Estuvieron varias delegaciones de los países garantes que acompañan este proceso, equipos gubernamentales, y las puertas del diálogo quedaron abiertas, diálogo que se ha venido adelantando. Por eso nos sorprende mucho que se haya instaurado esta acción de tutela en los términos en que está planteado”, indicó.

La puesta en marcha de este mecanismo constituye uno de los avances más concretos de la mesa con la Coordinadora Nacional, pero no deja de haber críticas sobre el proceso de ejecución y la falta de una ley de sometimiento que regule el tránsito de la vida civil de los combatientes.

Estos son algunos detalles que se han conocido de cómo funcionará la Zona de Ubicación Temporal.

¿Dónde está ubicada la Zona de Ubicación Temporal?

Está ubicada en zona rural del Valle del Guamuez, Putumayo, en un predio privado arrendado por el Estado y acondicionado durante los últimos meses.

El espacio tiene una extensión aproximada de seis hectáreas y fue adecuado para recibir a los integrantes del grupo que harán tránsito hacia la vida civil.

La adecuación del terreno tomó más tiempo del previsto. Las condiciones climáticas de la región retrasaron las obras y obligaron a realizar trabajos de compactación y adecuación para garantizar que las instalaciones estuvieran listas antes del ingreso de los participantes.

La zona, cuyas obras están casi a un 70 %, contará con espacios de alojamiento, áreas comunes y una cocina comunitaria destinada a atender las necesidades básicas de quienes permanezcan allí. Los recursos para su funcionamiento provienen de las entidades encargadas de la implementación del mecanismo y de los programas de reincorporación.

¿Quiénes ingresarán?

Los 99 integrantes que harán parte de esta primera fase salieron de una lista entregada por el mismo grupo a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, que a su vez informó de sus nombres a la Fiscalía. La idea es que el ente acusador revise cada uno de los nombres, la situación de cada participante para establecer antecedentes, investigaciones en curso y eventuales responsabilidades penales.

La intención es que quienes ingresen no sean personas identificadas como responsables de los crímenes más graves ni casos que puedan dificultar cualquier tratamiento jurídico futuro.

A la ZUT no entrarán, por ahora, personas con orden de extradición vigente. Así lo decidió el presidente Gustavo Petro hace unas semanas.

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¿Qué pasará con las armas y municiones de los guerrilleros que entren a la ZUT?

Los integrantes de la Coordinadora Nacional ingresarán sin armas y sin uniformes a la Zona de Ubicación Temporal.

Las armas y municiones serán entregadas al Mecanismo de Monitoreo y Verificación -integrado por Gobierno, disidencia y la MAPP-OEA-. Tras su entrega serán inventariadas y entregadas a la Fuerza Pública, que a su vez se las dará a Indumil para el proceso de su destrucción.

¿Hasta cuándo estará vigente la ZUT?

La ZUT fue creada mediante una resolución expedida el 25 de febrero y tendrá una duración inicial hasta el 25 de diciembre de este año, es decir que excede el tiempo del Gobierno Petro.

Sobre eso, la delegación de Gobierno en ese proceso ha dicho que el próximo presidente deberá tomar la decisión de si mantiene o no la Zona de Ubicación Temporal.

¿Cómo llegarán los integrantes a la ZUT?

La llegada de los primeros integrantes no seguirá el esquema inicialmente planteado. En un comienzo se había previsto que los participantes se desplazaran por vía terrestre desde distintos puntos de Putumayo y otras áreas de influencia de la organización armada. Sin embargo, durante las coordinaciones operativas se concluyó que garantizar la seguridad de recorridos de varias horas por zonas donde operan otros grupos armados representaba riesgos considerables.

Por esa razón se decidió utilizar helicópteros civiles para parte de los traslados. Antes de ingresar a la zona existirán puntos de preconcentración cercanos al lugar donde se realizará el registro de las personas y del armamento que portan.

La medida busca reducir los riesgos durante el desplazamiento y evitar incidentes en corredores donde también tienen presencia otras estructuras armadas ilegales.

¿Qué harán en la ZUT los miembros de la disidencia que ingresen?

A diferencia de otras experiencias de concentración de excombatientes, la ZUT tiene un componente de capacitación. Quienes ingresen deberán iniciar procesos de atención médica, identificación de necesidades sociales y acompañamiento por parte de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). También recibirán capacitación orientada a la construcción de proyectos productivos y alternativas económicas para su reintegración.

La idea es que la permanencia en la zona sirva para diseñar rutas de reincorporación que permitan a los participantes construir una actividad económica legal una vez abandonen el mecanismo.

Dentro de los planes está la participación del SENA en procesos de formación técnica y empresarial. La entidad deberá identificar capacidades, conocimientos previos y oportunidades productivas que puedan desarrollarse en los territorios donde históricamente ha operado la organización.

El objetivo es evitar que la reincorporación se limite a apoyos económicos temporales y, en cambio, impulse proyectos colectivos con posibilidades reales de sostenibilidad.

Reparación temprana y trabajo comunitario

Los participantes también deberán desarrollar acciones tempranas de reparación en los territorios.

Entre las iniciativas que se han planteado están la colaboración en la búsqueda de personas desaparecidas, actividades relacionadas con la recuperación ambiental y contribuciones a la reducción de economías ilícitas que han afectado históricamente algunas zonas de Putumayo.

La apuesta es que el tránsito hacia la vida civil esté acompañado por acciones concretas que beneficien a las comunidades afectadas por el conflicto y permitan construir confianza en el proceso.

¿Cómo será la seguridad en la Zona de Ubicación Temporal?

La seguridad no funcionará bajo el esquema de anillos permanentes que tuvieron las antiguas zonas veredales creadas tras el Acuerdo de Paz con las FARC.

En este caso operará un Puesto de Mando Unificado en La Hormiga y un sistema de monitoreo más flexible basado en la coordinación entre distintas entidades del Estado.

La Fuerza Pública mantendrá labores de protección y seguimiento, mientras que la Unidad Nacional de Protección tendrá presencia dentro del mecanismo para atender eventuales riesgos de seguridad.

La idea es combinar vigilancia institucional con mecanismos de monitoreo que permitan verificar el cumplimiento de las reglas sin convertir la zona en un espacio militarizado.

¿Qué pasa si el próximo Gobierno decide que no sigue la Zona de Ubicación Temporal?

Los protocolos también prevén la posibilidad de una terminación anticipada. Entre las causales podría haber incumplimientos graves por parte de los participantes, salidas injustificadas de la zona, la comisión de nuevos delitos o decisiones adoptadas por las autoridades competentes.

También puede pasar que el próximo gobierno decida que no quiere continuar la Zona de Ubicación Temporal. En esos casos existe un procedimiento específico para desmontar el mecanismo de manera ordenada y establecer la salida de quienes permanezcan allí. El protocolo establece 72 horas para que los hombres salgan de la ZUT.

El reto después de la concentración

Uno de los desafíos identificados durante la implementación es evitar que otros grupos armados ocupen los territorios donde actualmente tiene influencia la Coordinadora Nacional. Eso se tiene en cuenta pues fue justo lo que ocurrió cuando se firmó el Acuerdo de Paz de 2016 y las FARC dejaron zonas ocupadas históricamente por ellos.

La mesa de diálogos dice que el modelo planteado con esta ZUT busca que el desarme y la reincorporación avancen de forma gradual y paralela a una mayor presencia institucional en las regiones afectadas por el conflicto.

La apuesta es que la concentración de los integrantes del grupo no sea un hecho aislado, sino parte de un proceso más amplio que incluya proyectos de transformación territorial, fortalecimiento institucional y atención a las necesidades históricas de las comunidades.

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