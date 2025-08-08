No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Presidente Petro dice que inició diálogos de paz con Clan del Golfo fuera de Colombia

Durante un evento, el mandatario explicó que la condición para hacer un trato sociojurídico tiene que ver con el marco jurídico que se presentó recientemente al Congreso.

Redacción Colombia +20
08 de agosto de 2025 - 09:07 p. m.
El presidente Gustavo Petro anunció diálogos con el Clan del Golfo.
Foto: Archivo Particular
El presidente Gustavo Petro anunció que arrancó conversaciones de paz con el Clan del Golfo fuera del país. Señaló que las condiciones para el diálogo están sujetas al proyecto de ley que radicó el Ministerio de Justicia ante el Congreso recientemente.

En desarrollo...

