Presidente Petro dice que inició diálogos de paz con Clan del Golfo fuera de Colombia

El presidente Gustavo Petro anunció diálogos con el Clan del Golfo. Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro anunció que arrancó conversaciones de paz con el Clan del Golfo fuera del país. Señaló que las condiciones para el diálogo están sujetas al proyecto de ley que radicó el Ministerio de Justicia ante el Congreso recientemente.

En desarrollo...