Trump autoriza uso de fuerza militar contra carteles: ELN y disidencias FARC en su lista

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó en secreto una orden para que el Pentágono pueda usar fuerza militar contra varios carteles de droga designados como organizaciones terroristas extranjeras (OTE).

La medida, revelada por The New York Times, contempla operaciones directas fuera del país contra grupos como el Cartel de Sinaloa, el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha y el Cartel de los Soles, que EE. UU. asegura es liderado por Nicolás Maduro. También aparecen en la lista los grupos colombianos de las FARC, Segunda Marquetalia, y el ELN.

🔑El Pentágono pone en la mira a carteles de Latinoamérica (las claves, por si tiene afán)

Trump ya ofreció enviar tropas a México: en mayo, el presidente propuso desplegar militares, pero fue rechazado por su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum: “Nunca aceptaremos al Ejército de EE. UU. en nuestro territorio”, dijo la mandataria.

La lista negra de carteles crece: además de los mexicanos y venezolanos, incluye a las disidencias FARC, Segunda Marquetalia, ELN, y pandillas centroamericanas como la MS-13.

El Pentágono ya planea operativos: militares estadounidenses preparan estrategias para actuar por mar o tierra contra estos grupos, según medios estadounidenses.

Las dudas legales son enormes: expertos advierten que sería ilegal matar sospechosos sin aval del Congreso ni amenaza inminente.

👉 ¿Por qué importa?

Con esta orden, Trump lleva su política antidrogas al terreno militar, cruzando una línea que ni sus predecesores se atrevieron a tocar: convertir la lucha contra los carteles en una guerra sin fronteras. Además, plantea un nuevo pulso diplomático con gobiernos de América Latina y tensiones legales por operar sin autorización internacional.

“Con la asesoría legal tradicional del Ejecutivo, es difícil ver cómo un narco cualquiera cumpliría el umbral para la excepción de autodefensa en la prohibición de asesinatos”, explicó Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado y especialista en leyes de guerra, citado por The New York Times.

La nueva orden de Trump invoca su autoridad como presidente para actuar en defensa nacional, basándose en la crisis del fentanilo, aunque sin respaldo del Congreso. En el pasado, EE. UU. usó tropas para capturar al dictador Manuel Antonio Noriega en Panamá, acción que fue condenada por la ONU como violación flagrante del derecho internacional.

No hay claridad aun sobre si habrá operativos militares inminentes. La Casa Blanca y el Pentágono evitan dar detalles, y las implicaciones legales y diplomáticas podrían desatar un choque internacional si se concreta alguna incursión.

El debate legal se ha intensificado tras la destitución de los abogados principales del Ejército por parte del secretario de Defensa, Pete Hegseth. Además, la Casa Blanca ha marginado a la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, históricamente clave para validar legalmente este tipo de decisiones.

🎤 Lo que dicen: habla Marco Rubio

“Tenemos que tratarlos como organizaciones armadas terroristas, no solo como narcotraficantes”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.

