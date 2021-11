Ante un eventual cuarto pico de la pandemia en Medellín, el alcalde Daniel Quintero advirtió que la administración no descarta imponer medidas de restricción a personas que aun no se han vacunado en la ciudad. El mandatario señaló que si la situación en la ciudad se agrava, se pondrá un toque de queda a los no vacunados. “Vacunarse o no vacunarse es una decisión personal, nosotros no nos metemos en eso. Pero si el problema de contagios llegara a aumentar y estuviera concentrado en los no vacunados nosotros pondríamos restricciones sobre ellos”, detalló.

También puede leer: Hospitalización en Medellín, con riesgo de colapsar

El alcalde señaló que esta medida no se implementaría próximamente, sino que es una de las posibilidades que se está evaluando en medio del aumento de casos de covid en la ciudad y en el departamento. Según el último reporte de la Secretaria de Salud de la Gobernación de Antioquia, se registraron más de 500 casos nuevos para este 22 de noviembre. 424 de estos se ubicaron en Medellín, que también es el municipio con mayor concentración de los casos activos totales del departamento, con el 55% de los casos. Medellín también tiene una ocupación del 91, 37% de las camas de UCI, ubicándolo en alerta roja. Luis Fernando Suárez, gobernador encargado de Antioquia, aseguró que los contagios van en ascenso debido a que los ciudadanos se han relajado con las medidas de bioseguridad.

Daniel Quintero descartó otras medidas para enfrentar el aumento en casos, como el cierre de los establecimientos comerciales, porque la ciudad continúa la reactivación económica. Agregó que el carné o certificado de vacunación es obligatorio para el ingreso de distintos espacios públicos, como restaurantes, bares, cines y otros establecimientos.

A finales de octubre, el alcalde de Medellín había anunciado la posibilidad de que los ciudadanos no tuvieran que utilizar tapabocas en espacios abiertos, después de alcanzar la inmunidad de rebaño. El mandatario indicó que: “Estamos avanzando muy bien en la vacunación, lo que permitiría que en unas tres semanas aproximadamente logremos la inmunidad de rebaño, lo que puede estar acompañada con buenas noticias, por ejemplo, el no uso del tapabocas en espacio público cuando alcancemos ese punto, no en espacios cerrados”.

También puede leer: Críticas a Daniel Quintero por anuncio de retiro de tapabocas

Sin embargo, distintos sectores, incluyendo el Ministerio de Salud, lo criticaron por este anuncio, señalando que el Ministerio de Salud indicó que es la única autoridad competente para autorización de medidas de bioseguridad. A principios de noviembre, Andree Uribe Montoya, secretaria de Salud de Medellín, indicó que la meta para alcanzar la inmunidad de rebaño en la ciudad se podría aplazar, ya que el ritmo de vacunación bajó. “Encontramos que el promedio de vacunación se encuentra en 10.000 dosis, cuando esperábamos que este siguiese en ascenso”, manifestó la funcionaria. Para llegar a la meta que Quintero había propuesto a finales de octubre, la ciudad debía aplicar un promedio de 30 mil inmunizantes al día.