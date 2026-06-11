Arranca el Mundial, anuncios sobre propuesta para suspender a Petro y más en El Despertador

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🔴 Se alistan anuncios claves en torno a la propuesta para suspender al presidente Petro

Tras 24 horas movidas por la propuesta que presentó la representante Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico) para suspender al presidente Gustavo Petro en medio de una investigación por presunta participación indebida en política, se espera que tanto ella como el abogado del mandatario, Alejandro Carranza, revelen más información sobre los pasos a seguir. Ambos informaron que darán anuncios claves sobre lo que viene en torno a los procesos andando contra el jefe de Estado en la Comisión de Investigación y Acusación en la Cámara de Representantes.

Según reveló el mismo Carranza, se presentarán acciones legales ante las autoridades competentes, que se sumarían a la denuncia por prevaricato que ya fue radicada contra la misma Arizabaleta ante la Corte Suprema de Justicia. La representante hará lo propio en horas de la mañana.

🔴 Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026

El momento ha llegado. Luego de tres años, cinco meses y 24 días desde la final de Catar 2022 entre Argentina y Francia, que coronó a Lionel Messi como campeón del mundo, el planeta volverá a tener un partido mundialista. Esta vez a cargo de México y Sudáfrica, tal como pasó en la inauguración del Mundial de 2010, también un 11 de junio. El balón rodará a partir de las 2:00 p.m., pero el partido será precedido por la ceremonia de apertura, en la que participarán los colombianos Shakira, J Balvin y Ryan Castro, que esta pactada para la 1:00 p.m.

Pasada la euforia del debut manito en el estadio Azteca de la capital mexicana, Corea del Sur y República Checa completarán la jornada y la primera fecha del grupo A (9:00 p.m.). El partido será en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco y comenzará a dar las primeras pinceladas de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

🔴 Se inician las audiencias de imputación contra los presuntos asesinos del periodista Cristian Herrera

Este 11 de junio, la Fiscalía General de la Nación dará inicio a las audiencias de imputación contra John Sebastián Duque Andrade, alias “Demonio”; Angélica Vesga Arenas, alias “Angélica”; y Wilmer Alexander Portillo González, alias “Wilmer”, señalados de, presuntamente, participar en el asesinato del periodista Cristian Hernando Herrera, ocurrido el pasado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta (Norte de Santander).

De acuerdo con las primeras hipótesis de las autoridades, alias “Demonio” sería el presunto autor material del homicidio. Al parecer, este hombre estaría vinculado a casos de homicidio y hurto, y tendría nexos delincuenciales con alias “Porras”, quien permanece privado de la libertad por ser señalado como líder del grupo de delincuencia común organizada conocido como Familia P.

Por su parte, alias “Wilmer” y alias “Angélica” habrían participado en la coordinación, el apoyo y la logística para planear y ejecutar el crimen.

Cristian Hernando Herrera fue asesinado en la tarde del 6 de junio por sicarios. Según las autoridades, hombres armados le dispararon en al menos seis oportunidades. Durante años ejerció el periodismo judicial en La Opinión, uno de los medios más importantes de la región. Posteriormente trabajó en portales digitales de información y hacía parte de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

🔴 El gobierno Trump impidió la reunión entre Petro y Mamdani, alcalde de Nueva York: prensa

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tenía previsto tener su primera reunión con un líder extranjero, que iba a ser el presidente colombiano, Gustavo Petro, pero el gobierno de Donald Trump lo impidió. Así lo reportó The Washington Post, que citó a personas familiarizadas con el tema.

El Espectador, en una nota de esta semana, también detalló que la visita del jefe de Estado colombiano a la ciudad estadounidense tenía en guardia a las delegaciones diplomáticas de ambos países. Según lo confirmaron voces de la Casa de Nariño, la apuesta de Petro era extender su agenda, pero desde Washington le recordaron que su visado es temporal y que su nombre sigue en la lista de sancionados por su presunta complicidad con la proliferación del narcotráfico. Con esos vetos, uno de los puntos que se cayó del itinerario de la Presidencia fue la reunión con el alcalde Mamdani.

La reunión se pensó como parte de la agenda de Petro en Nueva York, a propósito de los eventos relacionados con las Naciones Unidas. De haberse llevado a cabo, eso, según un funcionario del Departamento de Estado, citado por The Washington Post, habría violado las restricciones de visado que Estados Unidos impuso contra Petro tras sus críticas a Israel por su asedio en la Franja de Gaza (catalogado de genocidio por investigadores externos de la ONU), cuando el año pasado les pidió a los soldados estadounidenses que desobedecieran las órdenes presidenciales de matar.

🔴 Gasto social y transición del Sisbén, bajo la lupa en el Concejo

Este jueves, a las 9:00 a. m., la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Concejo de Bogotá continuará el debate de control político sobre el presente y futuro de la focalización del gasto en la ciudad, así como sobre la transición del Sisbén al Registro Universal de Ingresos (RUI).La discusión pondrá sobre la mesa la sostenibilidad presupuestal de los programas sociales y la manera en que el Distrito está definiendo la entrega de su oferta institucional. Al debate fueron citados funcionarios de varias secretarías, entre ellas Hacienda, Planeación, Integración Social, Salud, Educación, Hábitat, Movilidad y Gobierno, además de organismos de control y representantes del Departamento Nacional de Planeación.

🔴 Ley Nuclear quedó lista para sanción presidencial

La iniciativa impulsada por el Ministerio de Minas y Energía culminó con éxito su trámite legislativo y quedó lista para la sanción presidencial. La nueva ley crea la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (ANSN), una entidad técnica especializada que será la única autoridad regulatoria del ciclo nuclear civil en Colombia.

Lea: El Congreso aprobó la Ley Nuclear: ¿por qué es importante y qué cambiará en Colombia?

🔴 Zahara, hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, sigue ejemplo de sus hermanos y se quita el apellido paterno

La joven de 21 años decidió solicitar la eliminación del apellido Pitt de su nombre. Zahara es la tercera hija de la pareja de actores, que se divorció en medio de un largo conflicto legal, en solicitar que se elimine el Pitt. Anteriormente lo hicieron Maddox y Shiloh.

Zahara, quien se graduó recientemente de Psicología, ya había anticipado su decisión pues según publicaciones como People ya usaría solo el Jolie junto a su nombre.

La revista también anunció que la petición oficial de Zahara fue presentada esta semana ante una Corte Superior de California. En abril pasado un recurso similar fue interpuesto por su hermano Maddox, de 24 años.

Angelina y Brad se separaron en el 2016 tras dos años de matrimonio y una década como pareja.

Quedaron oficialmente divorciados en diciembre del 2024. Una fuente señalada por People indicó que para el actor este tipo de noticias era triste y lamentable. Pitt, de 62 años, compartió seis hijos con la actriz de 51 : Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, y los gemelos Knox y Vivienne.