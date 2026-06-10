El Congreso aprobó la Ley Nuclear: ¿por qué es importante y qué cambiará en Colombia?

La Red Nuclear Colombiana destacó que este logro es el resultado del trabajo conjunto de científicos, médicos, pacientes, universidades, instituciones, congresistas, organismos internacionales y ciudadanos. Foto: Red Nuclear Colombiana

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La Ley Nuclear terminó su trámite legislativo este miércoles tras ser aprobada en cuarto debate por la plenaria del Senado. Ahora pasa a sanción presidencial.

Con esta ley se crea la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear, que será la única autoridad regulatoria del ciclo nuclear civil en Colombia.

El Ministerio de Minas y Energía resaltó que este paso permitirá “superar la dispersión institucional que durante décadas limitó el desarrollo de este sector estratégico para el país”.

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Esta nueva normativa es clave porque fortalece las capacidades de Colombia para acceder a tecnologías nucleares con distintas aplicaciones.

“Después de cuatro debates y cuatro votaciones unánimes, el país da un paso histórico para fortalecer el acceso a tecnologías nucleares con fines pacíficos, impulsar la soberanía en radiofármacos y consolidar capacidades estratégicas para la salud, la ciencia, la energía y el desarrollo nacional”, destacó la Red Nuclear de Colombia.

La Red agregó que el proyecto es el resultado del trabajo conjunto de científicos, médicos, pacientes, universidades, instituciones, congresistas, organismos internacionales y ciudadanos.

“El Congreso de la República le ha dado a Colombia una herramienta fundamental para construir futuro. Esta ley nos permitirá fortalecer la lucha contra el cáncer mediante la producción nacional de radiofármacos, mejorar la seguridad alimentaria, proteger nuestros recursos naturales y prepararnos para los desafíos energéticos de las próximas décadas”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

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El Ministerio destacó que Colombia cuenta con un reactor nuclear de investigación, pero no produce radioisótopos para usos médicos e industriales. De ahí que el país depende de importaciones para atender a pacientes que requieren diagnósticos y tratamientos especializados.

Esta nueva legislación le permitirá a Colombia, además de avanzar hacia la autosuficiencia en la producción de radiofármacos, fortalecer la regulación de equipos de radioterapia y medicina nuclear, y consolidar un sistema de supervisión alineado con los estándares del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La ley también impulsará aplicaciones nucleares para el mejoramiento de semillas, el control de plagas, la detección de patógenos, el monitoreo ambiental y la gestión segura de materiales radiactivos.

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