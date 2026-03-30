Asalto armado en el sur del Cauca; roban camiones que transportaban medicamentos y mercancía

Foto de referencia./ La limitada seguridad de la zona habría facilitado el robo. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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En la zona rural del sur del departamento de Cauca, dos conductores de furgón fueron víctimas de un asalto armado mientras se movilizaban por el sector de El Estanquillo. El hecho ocurrió en un punto ubicado aproximadamente a 30 minutos del casco urbano de Patía, un municipio en donde las condiciones de seguridad aún son reducidas.

Durante el mes de marzo, en distintos tramos de esta misma vía se han reportado otros ataques armados, hostigamientos y acciones delictivas contra otros transportadores y miembros de la Fuerza Pública, como la muerte del patrullero Miguel Ángel Gallardo Coca —registrada durante un operativo en esta misma región— y un ataque con explosivos contra la Policía en el sector de Las Piedras, que tuvo lugar durante el puente festivo pasado.

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¿Qué ocurrió?

Según la información conocida tras las denuncias presentadas por las víctimas, los responsables serían seis sujetos que se movilizaban en una camioneta blanca tipo Toyota Hilux. Los hombres interceptaron los furgones en plena vía rural Popayán-Pasto y, portando armas de fuego de largo alcance, intimidaron a los conductores para obligarlos a detenerse y bajar; los atacantes huyeron del lugar con los camiones.

Los vehículos robados corresponden a un camión tipo furgón de color blanco (de placas NSQ-658), que transportaba medicamentos pertenecientes a la empresa multinacional Pharex, y otro furgón de color blanco con verde (identificado con placas NQX-783), que llevaba mercancía de diferentes compañías.

Por ahora, las autoridades ya iniciaron labores de búsqueda para ubicar los camiones, esclarecer la identidad de los responsables y el valor total del robo, que aún se encuentra en proceso de verificación.