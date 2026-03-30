Riña entre dos mujeres con armas blancas dejó a una muerta en Cali, ¿qué se conoce?

En lo que va corrido del año se han registrado 257 asesinatos en Cali. Foto: Captura de pantalla

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Un hecho de intolerancia ha causado revuelo este fin de semana en Cali. Una cámara de seguridad registró la pelea con arma blanca entre dos mujeres en el barrio Popular, que terminó con la muerte de una y la captura de la otra.

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Según indicaron las autoridades, el hecho se registró el pasado viernes 27 de marzo. La confrontación comienza con insultos, pero rápidamente las mujeres sacaron armas blancas; una de ellas empuñó el puñal al pecho de su rival.

En las imágenes se ve que la mujer herida continúa la discusión y persigue a su atacante, pero cuando intenta cruzar la calle, se desvanece por la gravedad de las heridas, por lo que varias personas intentan auxiliarla. La atacante huyó, mientras que la víctima falleció.

RIÑA ENTRE DOS MUJERES TERMINA EN MUERTE EN CALI



Una pelea entre dos mujeres en un barrio popular de Cali terminó en tragedia cuando una de ellas recibió una puñalada y murió.



La otra mujer fue capturada por la Policía, pero posteriormente quedó en libertad porque, según… pic.twitter.com/njxueUIn9T — El Blog del Narco (@narcoblogger) March 29, 2026

La Policía Metropolitana de Cali confirmó que la víctima mortal fue la venezolana Marianys del Valle Faría Marcano, de 31 años, mientras que la atacante fue Leidy Salcedo Rojas, de la misma edad.

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En el momento en el que se registró el hecho, Salcedo Rojas fue capturada por las autoridades, pero tras ser presentada por las autoridades competentes ante un juez, fue dejada en libertad, debido a que el togado consideró que la mujer actuó en legítima defensa.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad de Cali junto con el Comité Interinstitucional de Muertes por Causas Externas (CIMCE), este año se han registrado 257 asesinatos en la ciudad, lo que representa un aumento del 6 % de los casos con respecto al mismo periodo del año anterior.

Para expertos es preocupante la cantidad de casos relacionados con agresiones interpersonales, así como el aumento de los hechos relacionados con sicariato que afecta principalmente a hombres entre los 18 y 30 años.