Asesinaron a Esteban Cárdenas, líder comunal en zona rural de Tibú

Imagen de redes sociales. Esteban de Jesús Cárdenas García, líder comunitario asesinado. Foto: Redes sociales

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En el municipio de Tibú, Norte de Santander, fue asesinado Esteban de Jesús Cárdenas García, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Kilómetro 28, sector La Virgen. El crimen ocurrió el sábado 25 de julio mientras el hombre se movilizaba hacia el corregimiento de La Gabarra. Con este homicidio, son seis los líderes sociales asesinados en el departamento en lo corrido del año, según Indepaz.

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Cárdenas, conocido en la zona como “Chapolo”, fue interceptado por hombres armados durante la tarde del sábado, quienes le dispararon en repetidas ocasiones, alcanzándolo con proyectiles en la cabeza. Aunque el líder alcanzó a recibir atención y fue trasladado al Hospital Regional Norte de Tibú, falleció debido a la gravedad de las heridas.

La alcaldía de Tibú manifestó su solidaridad con la familia del líder y con la comunidad del Kilómetro 28. Además, la administración municipal señaló que “su partida representa una pérdida irreparable para quienes, desde el liderazgo social y comunitario, trabajan por el bienestar, el desarrollo y la esperanza de los territorios”.

Las autoridades pidieron a los grupos ilegales que ejercen presencia en la región excluir a la población civil de los ataques armados y garantizar el ejercicio libre del trabajo comunitario.

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Distintas organizaciones sociales se manifestaron ante el asesinato: la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz exigió garantías para quienes lideran procesos comunitarios y expresó su dolor ante el ataque, “porque quienes compartimos la convicción de construir paz entendemos que cada líder asesinado deja un vacío imposible de llenar en su familia, en su comunidad”.

La Organización Nacional de Víctimas solicitó a las autoridades investigar lo ocurrido y fortalecer la protección a los dirigentes comunitarios; la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) señaló que el homicidio ocurrió en la víspera de las elecciones de Asojuntas y declaró que “la violencia no puede seguir imponiéndose sobre la organización comunitaria”.

Indepaz informó que con la muerte de Cárdenas ya son 86 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2026. Además, este es el segundo asesinato de un presidente de Junta de Acción Comunal en Tibú, pues el 17 de junio de 2026 fue asesinado Israel Quintero Arévalo, quien encabezaba la JAC en la vereda P30.