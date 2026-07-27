Las medidas que tomó Medellín para atender casos relacionados con tusi

Imagen de referencia. Los análisis concluyeron que el tusi no tiene una composición fija ni predecible. Foto: Nicolás Achury González

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Tras identificar un incremento inusual de personas con complicaciones vasculares vinculadas al consumo de tusi, una mezcla química elaborada a partir de diferentes drogas sintéticas, la Alcaldía de Medellín fortaleció la vigilancia en salud a través del monitoreo epidemiológico, la investigación de casos y la articulación con organismos de seguridad y entidades sanitarias para prevenir nuevas afectaciones.

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Según el Distrito, las acciones implementadas han permitido documentar 20 casos y adelantar sus respectivas investigaciones. Las medidas adoptadas habrían derivado en una disminución progresiva de la problemática en el último mes. De acuerdo con las cifras oficiales, ningún nuevo paciente originario de la ciudad se ha reportado desde el 30 de junio de 2026.

La líder de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Rita Almanza, explicó que “durante mayo emitimos una alerta porque identificamos un aumento inusual de personas consumidoras de sustancias psicoactivas. Las afectaciones en vasos sanguíneos ponían en riesgo a los pacientes, incluso de sufrir amputaciones. Varias de estas personas requirieron hospitalización y algunas debieron ser atendidas en unidades de cuidados intensivos”, explicó la funcionaria.

Almanza destacó la articulación de la Secretaría de Salud con los organismos de seguridad, la Gobernación de Antioquia, la Policía Antinarcóticos, la Policía Nacional, la Sijín, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para responder a esta emergencia.

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Como parte del proceso investigativo, las autoridades sometieron a análisis diez muestras de la sustancia: los resultados detectaron la presencia de componentes como ketamina y heroína, entre otros, evidenciando que el tusi carece de una fórmula estable y que su preparación resulta impredecible, elevando así los peligros para la salud de los usuarios.

Como parte de la respuesta, la Secretaría de Salud intensificó las actividades de prevención durante junio. El programa Medellín Te Quiere Saludable adelantó 3.685 intervenciones enfocadas en el bienestar mental y en la prevención del uso de estupefacientes, cobertura que llegó a 55.791 habitantes en las 16 comunas y los cinco corregimientos de Medellín.

La Alcaldía invitó a la ciudadanía a acudir a las líneas de atención habilitadas para recibir orientación profesional, donde la Secretaría de Salud ofrece acompañamiento tanto en acciones preventivas como en la mitigación del daño en personas con consumo problemático, con posibilidad de acceder a remisiones a servicios de salud e intervenciones individuales. Las líneas disponibles son el 444 4448 y la línea 106.