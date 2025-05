300 familias podrían perder sus viviendas por invasión de terrenos en Soledad

La obra de Puerto Campana lleva dos años detenida por una disputa de tierras; 185 familias podrían perder subsidios del Estado. Foto: Constructora Bolívar

Cerca de 300 familias del municipio de Soledad, Atlántico, esperan desde 2022 la entrega de sus viviendas en el Conjunto Residencial Puerto Campana. El proyecto, ejecutado por la Constructora Bolívar, enfrenta un bloqueo por la ocupación ilegal de una parte del terreno donde debían construirse 11 torres. La situación amenaza la continuidad de la obra y la entrega de los subsidios del programa Mi Casa Ya a 185 beneficiarios.

El abogado de la Constructora Bolívar, José Lombana, explicó que personas ajenas al proyecto se tomaron parte del predio y construyeron estructuras rudimentarias, alegando haber comprado la posesión a través de una escritura que está bajo investigación.

“Unas personas aparecen en parte del predio donde se desarrolla el proyecto, construyen una enramada, y ahí dicen que, supuestamente, le compraron a alguien, mediante una escritura que es objeto de investigación, una supuesta posesión de un inmueble que no existe en catastro; un inmueble que ya en dos oportunidades la misma Secretaría de Planeación de Soledad ha certificado que no existe catastralmente ni físicamente. Existe el supuesto predio que ellos reclaman. Un señor Cantillo Bornacelli es el principal invasor, con una cosa muy particular”, dijo Lombana a Caracol Radio.

El lote en disputa ya había sido intervenido legalmente y aprobado para la construcción. La Constructora Bolívar había cumplido con los requisitos legales y urbanísticos. Según Lombana, el caso ha derivado en una batalla jurídica que mantiene paralizado el desarrollo del proyecto.

De las 300 viviendas pendientes de construcción, 185 están asignadas a familias que recibieron subsidios de Mi Casa Ya. Si las obras no finalizan este año, perderán el beneficio. “Tenemos 300 familias que van a perder el sueño de su vida de tener casa propia porque son 300 viviendas que no se van a poder construir por cuenta de la invasión, y si esas 300 viviendas no se construyen este año 2025, particularmente 185 familias, van a perder el subsidio porque el de Mi Casa Ya fue concedido en su momento para este proyecto exclusivo”, señaló el abogado.

En medio de la disputa, las autoridades capturaron al abogado de los invasores. Está detenido por su presunta participación en una red dedicada al robo de tierras en Soledad y otros municipios del Atlántico. La organización criminal estaría integrada por exfuncionarios de la Alcaldía, abogados y tramitadores, quienes falsificaban documentos para apropiarse de terrenos ajenos. En total, fueron capturadas 18 personas.

El proyecto Puerto Campana se inició sin contratiempos. Las primeras torres fueron construidas con normalidad. La problemática surgió cuando, en medio de la construcción de la etapa final, un grupo de personas ingresó y tomó posesión ilegal de parte del terreno. Desde entonces, el proceso para desalojarlos no ha avanzado con la rapidez esperada, y el futuro de los compradores sigue en incertidumbre.