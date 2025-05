Asesinaron a joven con discapacidad por defender a su hermano, en Cartagena

Imagen de referencia. El crimen ocurrió dentro de la vivienda familiar, luego de que los delincuentes siguieran al hermano de la víctima desde un cajero hasta su casa. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Leafar Caro, un joven de 29 años en condición de discapacidad, fue asesinado en el barrio Buenos Aires de Cartagena. Los hechos ocurrieron dentro de su vivienda cuando intentó defender a su hermano durante un asalto.

Según el testimonio del hermano, un hombre armado lo siguió desde un cajero electrónico hasta su casa y lo abordó para quitarle el dinero que acababa de retirar, además de su celular y una cadena.

“Él entró hasta allá, me jaló la cadena y me pidió el celular y el dinero, supongo porque me vio salir del cajero. Yo no le entregué nada, pues mi hermana salió, llamó un amigo que estaba en el patio para que viniera ayudar”, relató a Noticias RCN.

El hombre intentó defenderse con un arma, pero el asaltante logró quitársela. “Me alcanzó a quitar el arma, me hizo un tiro, pero no me dio. Como ya vio que mi hermano venía, él le hizo dos tiros y le dio uno en la clavícula y otro en el pecho. Al amigo de mi hermana le tiró uno y tampoco le dio. Desafortunadamente, fue mi hermano el que recibió todos los impactos”, agregó.

Leafar fue trasladado a un centro médico, pero llegó sin signos vitales. Vecinos y familiares lo describieron como un joven colaborador y apreciado por todos. El hecho está siendo investigado por las autoridades, quienes aún no han identificado al responsable, mientras la familia exige justicia.