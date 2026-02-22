Barranquilla despidió a gerente de Carnaval S.A. tras fallas en la Vía 40

La Alcaldía de Barranquilla decidió relevar a Juan José Jaramillo de la dirección de Carnaval S.A tras las fallas logísticas registradas durante la Batalla de Flores en la vía 40. Foto: Juancho Jaramillo

Juan José Jaramillo fue despedido de la gerencia de Carnaval S.A. por decisión de la alcaldía de Barranquilla. La decisión se habría tomado en la mañana del sábado y sería oficializada mediante decreto en las próximas horas. De acuerdo con la información conocida, el Distrito concluyó que hubo fallas en la supervisión del operador logístico encargado del evento, especialmente en el control de accesos y la contención del público en la Vía 40.

La controversia se desató luego de las críticas que algunos asistentes profirieron durante la Batalla de Flores, uno de los actos centrales del Carnaval de Barranquilla. Algunos videos, difundidos en redes, evidenciaron desorden en la logística y riesgo para artistas, comparsas y asistentes.

Distrito asume control provisional

Mientras se formaliza el relevo, la dirección quedaría en manos del secretario distrital de Cultura, Juan Carlos Ospino, quien asumiría de manera provisional la coordinación de la entidad. El funcionario tendría la tarea de revisar contratos vigentes, reforzar protocolos de seguridad y restablecer la confianza de patrocinadores y autoridades.

De momento, vale resaltar que la Alcaldía no ha emitido un comunicado detallado, pero se espera que entregue información sobre las medidas correctivas y el alcance de la transición administrativa.

Relevo tras evaluación interna

Juan José Jaramillo, psicólogo de profesión, asumió la dirección de Carnaval S.A. en enero de 2025. Antes fue secretario de Cultura de Barranquilla y director de la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta (CLENA), además de estar vinculado a procesos culturales de la ciudad.

Su salida ocurre en un momento clave para la organización de la fiesta, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, y con fuerte impacto económico en la capital del Atlántico. La transición definirá si el episodio se limita a un relevo administrativo o abre un proceso de ajustes estructurales en la organización del Carnaval.