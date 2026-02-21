Lo que dice el rector de la U del Magdalena de la regulación de las ventas en la institución

Jóvenes ofrecen sus productos dentro del campus universitario, mientras crece la polémica por las medidas de control y formalización impulsadas por la Rectoría. Foto: Universidad del Magdalena

El rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera Salazar, lanzó una delicada denuncia sobre la presunta existencia de una red externa que estaría utilizando a estudiantes y vendedores ambulantes para operar dentro del campus y, en algunos casos, intentar comercializar sustancias psicoactivas.

La advertencia se da en medio de la controversia generada por la decisión institucional de regular estas actividades, medida que ha provocado inconformidad y protestas de sectores estudiantiles.

Según explicó el directivo, la regulación no busca prohibir el ‘rebusque’ de los jóvenes, sino ordenar y proteger. “Sabemos que algunos estudiantes venden productos para apoyarse económicamente. Eso es legítimo. Precisamente por eso queremos que lo hagan de manera organizada, registrada y en espacios adecuados. Formalizar no es prohibir, es cuidar y ordenar”.

El rector señaló que cuenta con una zona de emprendimiento con cerca de 70 unidades productivas estudiantiles, diseñada para que los jóvenes desarrollen sus iniciativas sin interferir con las actividades académicas. Vera insiste en que salones, pasillos y laboratorios deben mantenerse exclusivamente para la formación.

Señalamientos sobre redes externas

Uno de los puntos más sensibles del pronunciamiento es la advertencia sobre la presencia de actores ajenos a la comunidad universitaria. El rector sostiene que “quienes están detrás incentivando esto no son estudiantes” y que existirían “circuitos de ilegalidad e informalidad” que se aprovechan de las necesidades económicas para introducir otras prácticas, como el microtráfico.

También anunció el fortalecimiento de los controles de acceso al campus. “La identificación no es un trámite burocrático, es una medida de protección colectiva”, señaló, al referirse a denuncias previas de estudiantes y docentes sobre el ingreso de personas externas con fines no autorizados.

La voz de los estudiantes

Desde sectores estudiantiles, las críticas se han centrado en el impacto que la medida tendría sobre jóvenes de escasos recursos que dependen de las ventas para sostenerse. Algunos han manifestado en redes sociales y espacios de protesta que la regulación podría limitar su permanencia en la universidad y desconocer las realidades económicas que enfrentan.

“Muchos vendemos porque no tenemos otra opción. No es un negocio grande, es para pagar transporte, comida o materiales”, expresó uno de los estudiantes. Otros han pedido que las decisiones se construyan con mayor diálogo y participación.

Respuesta institucional y apoyos

Frente a estos reclamos, el rector reiteró que la Universidad no busca estigmatizar a los vendedores, sino protegerlos. “Siempre hemos estado de la mano de los estudiantes, pero no podemos negociar la exigencia ni promover el facilismo académico”.

En ese mismo contexto, anunció un alivio económico para cerca de 200 estudiantes que, por restricciones académicas, solo cursan la asignatura de inglés. Estos pagarán el 10 % de la matrícula, y quienes ya cancelaron el valor completo recibirán reembolso. La medida responde, según explicó, al fuerte incremento de los costos tras el aumento del salario mínimo en los últimos dos años.

Además, informó la unificación de programas como Talento Magdalena, Talento Santa Marta y Talento Sénior, y recordó otras estrategias de apoyo como matrícula cero, becas, monitorías y ayudas alimentarias.

Un debate abierto

Para Vera Salazar, el fondo del debate está en el sentido formativo de la universidad. “El derecho a la educación lleva consigo el deber de educarse. Los padres no nos entregan a sus hijos para que se pierdan en la drogadicción o en la informalidad”, afirmó, al tiempo que llamó a no dejarse “instrumentalizar” por intereses externos.

La Universidad insiste en que las medidas buscan preservar la seguridad, el orden y la misión académica.