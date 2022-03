Alerta por precarias condiciones de colegio veredal en Santo Tomás, Atlántico

En el colegio El Uvito no hay agua ni servicio de la luz. Foto: Archivo particular

Los estudiantes del colegio público de la vereda El Uvito, en Santo Tomás (Atlántico) no cuentan con las condiciones mínimas para estudiar. De acuerdo con denuncias hechas por el Concejo municipal, los cerca de 80 estudiantes se encuentran recibiendo clases en una infraestructura que no tiene los servicios básicos, ni equipamientos adecuados para garantizar la educación.

“Se trata de aproximadamente 80 estudiantes de transición a quinto de primaria. No hay luz, no hay agua potable, no hay un vigilante, la escuela no tiene un cerramiento, por tal razón la escuela ha sido blanco de la delincuencia que les ha robado en diferentes ocasiones”, dijo el concejal Diego Escorcia Bolaño (Partido Liberal).

Además de las denuncias del cabildante, se suman alertas por las deterioradas condiciones de infraestructura de la institución primaria, en la que además hay malos olores, que afectan el desarrollo de las actividades escolares. Sumado a esto, no hay zonas de juego para los niños y los profesores deben trastear todos los días con varios de los implementos, porque no hay vigilancia ni hay un cerramiento de la institución.

“Hacemos un llamado urgente a que intervengan lo más pronto posible a esta escuela para que estos niños tengan una educación de calidad, porque los niños y el entusiasmo de estos es lo que sobra”, indicó Escorcia.

Al respecto, el alcalde del municipio, Tomás Guardiola Sarmiento, manifestó que en la zona han hecho campañas de salud y garantizan la ruta escolar a los niños de la zona rural, “pero el lugar carece de infraestructura básica y eso ya se lo hemos hecho saber, en varias ocasiones se lo hemos dicho a la secretaria de Educación del Atlántico, porque como no somos un municipio certificado, los recursos de educación son manejados por el departamento”.

En respuesta, a Guardiola le han dicho que están trabajando en la ejecución de obras, ya que el problema se viene presentando desde antes de la pandemia.