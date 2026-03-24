Así funciona el nuevo bus turístico que recorrerá Barranquilla

La Alcaldía aseguró que "su color amarillo refleja la identidad barranquillera, evoca el sol que ilumina el río Magdalena y acompaña los amaneceres en el Gran Malecón". Foto: Redes sociales de Alejandro Char - Vía X (@AlejandroChar)

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Un bus turístico panorámico de doble piso inició operaciones en Barranquilla como parte de una nueva oferta de recorridos por escenarios culturales, históricos y ambientales de la ciudad. Durante el fin de semana se llevaron a cabo dos jornadas de viajes gratuitos en el Baq Tour.

Según el mandatario distrital, Alejandro Char, el bus tiene capacidad para trasladar a más de 50 pasajeros y cuenta con dos ambientes para quienes deciden viajar en él: un primer nivel cerrado con aire acondicionado y un segundo piso abierto destinado a recorridos al aire libre.

Entre los puntos que pueden visitarse durante el recorrido se encuentran el Gran Malecón y sus diferentes zonas, como de la Luna del Río y el Riobús Karakalí, así como el Museo a Cielo Abierto y los Callejones del Prado. La ruta también tiene paradas en la Intendencia Fluvial, la Catedral Metropolitana María Reina, la Ventana de Campeones y la Ventana al Mundo.

El Distrito explicó que el proyecto se incorpora a las estrategias que buscan fortalecer la actividad turística y ampliar las opciones para recorrer distintos espacios urbanos de Barranquilla: “... más allá de ser esa ciudad de industrial y comercial, se volvió un epicentro del turismo. Y más hoy que tenemos un Carnaval, que tenemos un Barrio Abajo, un Puerto Mocho, y bueno, esta ciudad cada día gana más en el marco de lo turístico y eso nos mantiene la economía muy vibrante”, aseguró el alcalde.

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En su primer día de funcionamiento, según lo compartido por el mandatario en su cuenta de X, el bus turístico ya realizó algunos recorridos con la participación de más de 160 usuarios:

Los detalles que se conocen sobre el Baq Tour

El vehículo funciona con tecnología Euro 6, un estándar que reduce emisiones contaminantes frente a los motores que se utilizan tradicionalmente. Esta característica fue presentada por el gobierno distrital como parte de las acciones relacionadas con sostenibilidad y reducción del impacto ambiental.

Además, el bus cuenta con conexión wifi para los pasajeros y un sistema de audio inteligente que acompaña el recorrido con información sobre los lugares visitados; dispone de cámaras de seguridad y un sistema digital de conteo de pasajeros para el control de la operación. Pensando en los criterios de accesibilidad universal, tiene una rampa de ingreso y distintos espacios destinados a personas con necesidades de movilidad.

Para garantizar recorridos y atención a los pasajeros, la operación del Baq Tour estará a cargo de una empresa turística especializada: “Esto es un legado cultural que tenemos que cuidar y preservar por la prosperidad de nuestra gente”, aseguró el mandatario barranquillero.