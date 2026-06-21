Así operará el Carrusel del Río, el nuevo atractivo del Malecón de Barranquilla

La nueva atracción tiene la capacidad de recibir a más de 270 personas por hora. Foto: Alcaldía de Barranquilla

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Una nueva atracción comenzó a operar este fin de semana en el malecón del río en Barranquilla. Junto a la Luna del río se instaló el carrusel que tiene una capacidad para recibir a más de 270 personas en una hora y con el cual se busca fortalecer la oferta turística de este sector de la ciudad.

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La nueva estructura fue hecha en acero galvanizado en caliente con pintura epóxica anticorrosiva, indicó la alcaldía. Además tiene grandes figuras en fibra de vidrio con figuras llamativas para niños.

“La nueva atracción cuenta con una huella de 16 metros, altura de 15,2 metros, diámetro de giro de 12 metros y sistema de rotación bidireccional, características que permitirán una experiencia dinámica y segura para todas las edades”, añadió la administración.

“Esta nueva joya de la ciudad ya empieza a reunir a niños, niñas, padres, abuelos, amigos y visitantes que llegan para disfrutar una experiencia única frente al río Magdalena”, indicó el alcalde de la ciudad, Alejandro Char durante la inauguración.

De acuerdo con la alcaldía de Barranquilla, el nuevo carrusel tiene capacidad para 68 personas, que entre la subida, la bajada y el recorrido de la atracción pueden tardar 15 minutos dentro del lugar, por lo que se espera que por día más de 1.200 personas puedan disfrutar del espacio.

“Siento que uno nunca deja de ser niño y eso es algo que nos caracteriza como barranquilleros, el querer disfrutar las cosas que nos ofrece nuestra ciudad. Invito a todos los ciudadanos a disfrutar de esta atracción como se debe, venimos cambiando las cosas hace poco en esta ciudad, entonces, la invitación es eso, a que hagamos buen uso de lo que nos ofrece nuestra ciudad y lo disfrutemos”, aseguró Joinner Javier Gutiérrez, uno de los primeros en subirse al carrusel.

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Algo similar opinó Mercedes Montes, quien destacó el hecho de que las atracciones puedan disfrutarse en familia. “Me parece genial. Hacía falta algo así porque lo chévere es compartir con la familia y poder estar con los niños y así ellos se puedan sentir más seguros”.

Horarios

La atracción estará abierta todos los días, exceptuando el lunes. En caso de que ese día sea festivo, el cierre pasará al martes.

-Lunes: Cerrado.

-Martes: 4:00 p.m. - 10:00 p.m.

-Miércoles: 4:00 p.m. - 10:00 p.m.

-Jueves: 4:00 p.m. - 10:00 p.m.

-Viernes: 10:00 a.m. - 10:00 p.m.

-Sábado: 10:00 a.m. - 10:00 p.m.

-Domingo: 10:00 a.m. - 10:00 p.m.

-Festivos: 10:00 a.m. - 10:00 p.m.

Precio de las entradas

El ingreso, al igual que el de la Luna del Río, se puede conseguir a través de Tu Boleta. Las autoridades recuerdan que no se permite el ingreso sin acompañante de niños que midan menos de 110 centímetros, así como no se recomienda el ingreso de personas con problemas cardíacos, mujeres embarazadas o personas con epilepsia.

Los precios van desde COP 12.500, que es el precio del ingreso general para niños y adultos; también hay un paquete de COP 18.000 para niño y adulto, así como entradas hasta por COP 32.000 que incluye la entrada de un menor de edad y un adulto, además de la entrega de una sorpresa.