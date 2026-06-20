Santa Marta podría perder dos de sus humedales más importantes por el desarrollo urbanístico

Científicos alertan que la ciudad podría perder ecosistemas clave para la biodiversidad y el clima. Foto: Universidad del Magdalena

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Mientras Santa Marta continúa su acelerada expansión hacia el sur, entre edificios residenciales, hoteles y nuevos proyectos turísticos, sobreviven dos pequeños cuerpos de agua que pasan desapercibidos para muchos. Para los científicos, sin embargo, representan uno de los ecosistemas más valiosos y frágiles del litoral samario.

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Se trata de los humedales costeros de Playa Dormida, ubicados en el sector de Bello Horizonte, a unos dos kilómetros del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Aunque ocupan áreas relativamente pequeñas, desempeñan funciones esenciales para el equilibrio ambiental de la ciudad y hoy enfrentan una carrera contra el tiempo para evitar su desaparición.

La advertencia quedó plasmada en el estudio ‘Evaluación ecológica y socioeconómica de un humedal costero del sector de Playa Dormida con fines de su delimitación’, liderado por investigadores de la Universidad del Magdalena.

“El propósito del proyecto fue realizar una evaluación ecológica y socioeconómica de dos humedales costeros del sector sur del distrito de Santa Marta”, explicó el biólogo y profesor de la Universidad del Magdalena, César Tamaris Turizo, director de la investigación.

Un ecosistema pequeño con un valor ambiental gigantesco

La importancia de los humedales de Playa Dormida trasciende su tamaño. De acuerdo con la investigación, estos ecosistemas son reservorios de biodiversidad y desempeñan funciones ecológicas fundamentales. Allí encuentran refugio aves migratorias que recorren miles de kilómetros a través del continente, así como peces, anfibios, reptiles y una amplia variedad de especies vegetales adaptadas a las condiciones costeras.

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Entre los hallazgos más relevantes del estudio figura la presencia de un colibrí endémico del Magdalena y de manglares, ecosistemas considerados estratégicos en la lucha contra el cambio climático. “Son reservorios de biodiversidad, mantienen fauna y flora muy importante que cumple servicios ecológicos claves para la regulación de los ecosistemas”, explicó Tamaris.

Los manglares presentes en la zona tienen además una función de alcance global. Son conocidos como sumideros de “carbono azul” por su capacidad de capturar y almacenar dióxido de carbono en sus sedimentos y biomasa, según agregó el investigador.

Adicionalmente, los humedales actúan como barreras naturales frente a la erosión costera y ayudan a regular procesos ecológicos indispensables para la estabilidad del litoral.

La expansión urbana y la contaminación encienden las alarmas

Pese a su importancia ambiental, los investigadores encontraron señales de deterioro que preocupan. La principal amenaza identificada es el acelerado crecimiento urbanístico del corredor de Bello Horizonte, una de las zonas de mayor valorización y desarrollo inmobiliario de Santa Marta.

“El principal tensor es la ampliación urbanística. Hay intentos de construir sobre estos ecosistemas, incluso de hacerlos desaparecer”, advirtió Tamaris.

A esta presión se suma la contaminación por vertimientos domésticos, la inadecuada disposición de residuos sólidos y la extracción de recursos naturales por parte de algunas comunidades asentadas en el sector.

“Los cuerpos de agua mostraron mala calidad, con altos niveles de nitratos, lo que indica contaminación por vertimientos cercanos”, indicó el investigador.

La pérdida de cobertura vegetal también ha intensificado la erosión costera, incrementando la vulnerabilidad de unos ecosistemas que, según los expertos, tardan décadas en formarse y apenas unas horas en ser destruidos.

Comunidades piden protección, pero se sienten en desventaja

El Grupo de Investigación Biodiversidad y Ecología Aplicada (GIBEA), con apoyo de la Fundación Samarios Sí Podemos y el Departamento Administrativo Distrital para la Sostenibilidad Ambiental (Dadsa), también incorporó la visión de las comunidades vecinas.

Los habitantes identificaron problemáticas ambientales y plantearon alternativas de conservación, entre ellas el cerramiento de las áreas más sensibles, la instalación de puntos ecológicos y una mayor presencia de las autoridades ambientales para ejercer vigilancia y desarrollar acciones de recuperación.

Sin embargo, los investigadores encontraron una percepción común entre los residentes: la sensación de estar enfrentando intereses económicos mucho más poderosos.

El limbo jurídico que podría definir el futuro de Playa Dormida

Para los científicos, la amenaza más preocupante no se limita al deterioro ambiental o al crecimiento inmobiliario. Los humedales de Playa Dormida carecen actualmente de una delimitación oficial y de un reconocimiento jurídico que establezca con claridad las áreas que deben ser protegidas.

“La delimitación y zonificación son las herramientas que tiene la autoridad ambiental para protegerlos. El actual uso del suelo no otorga herramientas para su protección efectiva”, explicó Tamaris.

Los resultados del estudio ya fueron entregados al Dadsa, entidad que deberá evaluar las medidas necesarias para avanzar en la protección de los humedales y su incorporación dentro de los instrumentos de ordenamiento territorial.

La decisión que se adopte en los próximos años no solo determinará el futuro de dos cuerpos de agua en Playa Dormida. También definirá qué modelo de crecimiento quiere construir Santa Marta: uno que integre sus ecosistemas estratégicos o uno que permita la desaparición silenciosa de algunos de los últimos pulmones naturales que aún sobreviven en medio de la expansión urbana del distrito.