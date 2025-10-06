Aumentaron a 15 las víctimas de intoxicación por licor adulterado en Barranquilla

De acuerdo con las autoridades, cinco personas continúan en unidades de cuidados intensivos tras la intoxicación con cococho, en El Boliche. Foto: El Heraldo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades confirmaron que aumentó a 15 la cifra de muertos por la intoxicación con licor adulterado con metanol, que se registró el pasado 23 de septiembre en El Boliche, en el centro de Barranquilla. Las más recientes víctimas fueron Aníbal Enrique Rivero Brochero y Jhonavy Del Valle Suárez, que permanecían en centros asistenciales.

Lea: Feminicidio en Barranquilla: hombre disparó contra su expareja en su vivienda

El primer caso fue el de Aníbal Enrique Rivero Brochero, quien estuvo en el Hospital General de Barranquilla, y cuya muerte se confirmó el pasado sábado 4 de octubre. La segunda víctima es Jhonavy Del Valle Suárez, que permanecía en una unidad de cuidados intensivos en el Camino Adelita de Char y que falleció el domingo 5 de octubre.

Según señalaron las autoridades, de las personas reportadas como intoxicadas, cinco permanecen hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos de los dos centros asistenciales mencionados, en los que se concentró la atención a las víctimas por el consumo de cococho, una bebida tradicional hecha con restos whisky o ron y metanol, también conocido como alcohol industrial o de madera.

Ante lo ocurrido, la Secretaría de Salud de Barranquilla reiteró el llamado a la ciudadanía a abstenerse a consumir bebidas alcohólicas que no cuenten con los registros sanitarios pertinentes o que se distribuyen en envases de plástico y sin las etiquetas de ley.

Le puede interesar: Aumentaron los afectados por incendio en Zarabanda (Bucaramanga); piden ayuda

La tragedia se registró el pasado 23 de septiembre en el sector de El Boliche, en el mercado de Barranquilla, donde más de 20 personas consumieron el licor tradicional que había hecho una persona del mercado, el primero en fallecer, en un bidón y contando las cantidades a ojo, que vendió en botellas plásticas de gaseosa y cerveza.

A lo largo de los siguientes días, varios de los consumidores fueron apareciendo en centros asistenciales, así como las autoridades encontraron muertos en la calle a habitantes de calle que consumieron el licor hecho con metanol, un alcohol que no es apto para el consumo humano.

Tras lo ocurrido, la Procuraduría exigió a las secretarías de Gobierno y Salud de Barranquilla a tomar medidas preventivas y detallar los controles que se venían realizando, dado que no es la primera vez que se registra una intoxicación con esta bebida en la ciudad.

Según indicó el toxicólogo Agustín Guerrero, “en septiembre de 1989 tuvimos una intoxicación masiva en el mismo sitio. Fueron 31 personas, de las cuales 21 murieron y las otras 10 quedaron ciegas. Esta intoxicación se repitió el Día de las Madres en 2004. Esa vez 89 resultaron intoxicadas, de las cuales murieron 19 y más de 30 quedaron con compromiso de la agudeza visual”.