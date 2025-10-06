Aumentaron los afectados por incendio en Zarabanda (Bucaramanga); piden ayuda

La alcaldía habilitó un punto para la entrega de ayudas a las familias. Foto: Alcaldía de Bucaramanga

Las víctimas del incendio que se registró en la madrugada del pasado domingo 5 de octubre han pedido ayuda ante las afectaciones que dejó la conflagración en el sector de Zarabanda. De acuerdo con la alcaldía, fueron 25 viviendas las que resultaron afectadas, así como hubo dos personas lesionadas y 85 damnificadas.

“Han resultado más personas afectadas de las que inicialmente se reportaron. Hemos entregado colchonetas, sábanas, kits de alimentación y algunos mercados con el propósito de mitigar de manera inmediata las afectaciones que sufrieron estas familias”, indicó Didier Rodríguez, director de Gestión del Riesgo de Bucaramanga.

Habitantes de la zona han explicado que las llamas consumieron rápidamente por lo menos 12 viviendas hechas de madera y otros materiales inflamables que provocaron una gran llamarada, que los cuerpos de socorro se tardaron gran parte del domingo en mitigar.

"Al principio pensé que era una pelea, pero cuando salí vi que las llamas ya estaban por encima de los techos...Era como un tsunami, pero de candela, arrasó con todo en instantes. Doce casas se quemaron en unos 20 minutos; cuando llegaron los Bomberos ya había muy poco por hacer”, dijo a Blu Radio Leonusca Hernández, uno de los afectados.

Tras lo ocurrido, el alcalde encargado de Bucaramanga, Eduard Sánchez, aseguró que se entregaron kits de aseo, colchonetas y frazadas a los damnificados, quienes pasaron la noche en casa de familiares y allegados a la espera de que la alcaldía habilite un albergue.

Sumado a esto, desde la administración se anunció que se abrirá, a partir de las 8:00 a.m., en la Secretaría de Desarrollo Social, un punto de donación de ayudas, debido a que la ciudad no cuenta con los recursos suficientes para atender la emergencia.

“Necesitamos ayuda, lo perdimos todo, mire, me quemé tratando de recuperar algunas cosas, pero solo quedaron las latas quemadas. Ojalá nos colaboren para poder pagar, al menos, un arriendo mientras salimos adelante”, indicó Alfonso Rueda, otro de los damnificados.