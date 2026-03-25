Capturadas cuatro personas por red de tráfico de drogas; operaban en el sur de Barranquilla

Los capturados serían presuntos miembros de “Los Costeños”, grupo que opera en el Atlántico. Foto: Policía Metropolitana de Barranquilla - Policía Nacional

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Alias “Darío”, “Williams”, “El Chino” y “La Negra” fueron capturados durante un operativo que se realizó en el suroccidente de Barranquilla, en el barrio Evaristo Sourdis. Los cuatro, según las investigaciones, estarían al frente de un centro de acopio y distribución de drogas que abastecía las “ollas” de varios barrios del sur de la ciudad.

La Policía Metropolitana capturó en flagrancia a los implicados gracias a un operativo liderado por la Policía Metropolitana, que también contó con la Fiscalía y la Unidad Judicial Básica de Investigación (Unipol); se realizó un allanamiento y un registro del inmueble en el marco de las investigaciones por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Así, fue posible confirmar la actividad ilegal que se desarrollaba en la propiedad y recolectar material probatorio que evidenciaba su funcionamiento.

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Presuntamente, los integrantes del grupo delincuencial operaban como expendedores y distribuidores de estupefacientes en barrios como La Esmeralda, La Manga, El Bosque, San Vicente y La Ceiba, abasteciendo las “ollas” o “redes”.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron cuatro “panelas” de marihuana que sumaban unas 4.000 dosis y más de 1.350 cigarrillos listos para ser comercializados. También decomisaron una gramera de precisión y algunos elementos que son utilizados para la dosificación, empaquetado y pesaje de la droga.

Según las autoridades, los implicados cuentan con más de cinco años de historial delictivo y registran más de 35 anotaciones judiciales por distintos crímenes. Además, estarían señalados de pertenecer a la banda criminal organizada “Los Costeños”.