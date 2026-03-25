Incendio en barrio El Lago de Cali dejó 41 viviendas afectadas y cuatro personas heridas

Entre 160 y 180 personas resultaron damnificadas por el incendio en el asentamiento Nueva Esperanza. Foto: Alcaldía de Cali

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En la madrugada de este miércoles 25 de marzo se registró una grave emergencia en el asentamiento irregular Nueva Esperanza del barrio Los Lagos, en Cali, donde un incendio estructural afectó por lo menos 41 viviendas de la zona (alrededor de 180 personas damnificadas), así como dejó a cuatro personas heridas.

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“Se presentó un incendio estructural en horas de la madrugada. Cuatro maquinarias extintoras con seis unidades y tres ambulancias con varios paramédicos, así como una móvil con logístico que atendieron la situación, pero se sigue trabajando en los puntos calientes. Hasta el momento hay 41 viviendas afectadas”, señaló el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela.

Las personas lesionadas fueron llevadas a centros asistenciales. Según el alcalde de Cali, Alejandro Eder, ninguna presenta lesiones de gravedad. De igual forma, la Secretaría de Gestión del Riesgo indicó que permanece “en el sitio para coordinar la identificación de las familias afectadas y garantizar la entrega de ayudas humanitarias una vez las condiciones lo permitan. La emergencia se mantiene bajo seguimiento permanente”.

Gracias a la rápida reacción de nuestros @BomberosCali119 y organismos de socorro, el incendio estructural en el asentamiento Nueva Esperanza del sector Los Lagos, en el Distrito de Aguablanca, fue controlado hacia las 3:35 a.m.



Desde la madrugada, estamos en la zona,… pic.twitter.com/uP55cviDEF — Alejandro Eder (@alejoeder) March 25, 2026

Las autoridades confirmaron que la conflagración fue controlada sobre las 3:35 de la mañana. “A esta hora, el incendio se encuentra confinado y el personal operativo continúa con labores de remoción y control de puntos calientes en la zona afectada”, añadió la alcaldía.

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Sobre la magnitud de la emergencia, las unidades de socorro señalaron que pudo haberse originado por conexiones irregulares de energía; así mismo resaltaron que el fuego se propagó rápidamente debido a los materiales con los que estaban hechas las viviendas y que son altamente inflamables.

Por su parte, Eder aseguró a Blu Radio que la zona donde se registró la emergencia es una zona de riesgo no mitigable por inundaciones, debido a que se encuentra frente a las lagunas de Pondaje, un sector que se ha intentado recuperar por años, pero que fue invadido nuevamente en pandemia.

📌Esta es la situación que se vivió desde horas de la madrugada en el barrio Los Lagos, en Cali. De acuerdo a los bomberos, varias viviendas fueron consumidas por el fuego. 🔗Lea todos los detalles de la emergencia, aquí: https://t.co/FUq81DcGJM pic.twitter.com/0qLWCi0lYO — El País Cali 📰 (@elpaiscali) March 25, 2026

Sumado a esto, el mandatario dijo que se estarán dando subsidios económicos a las familias afectadas hasta por tres meses, mientras se buscan opciones de reubicación, así como hizo un llamado a la ciudadanía a canalizar las ayudas a través de la Cruz Roja de Cali.