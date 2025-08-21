Capturan a hombre señalado de amputar tres dedos a menor en Malambo

La persona capturada fue identificada como Edgar Manuel Martínez Florian, conocido como alias 'Trivi', de 28 años de edad. Foto: Policía Metropolitana de Barranquilla

Un hombre fue detenido por su presunta participación en la amputación de tres dedos a un menor de edad en Malambo, Atlántico. La víctima sufrió esta agresión luego de negarse a participar en un acto delictivo, según informó la Policía Metropolitana de Barranquilla.

El hecho ocurrió barrio El Morrito, durante el pasado 3 de marzo, donde el acusado presuntamente habría atacado al joven como represalia por no ceder ante las exigencias, en la que se le pedía realizar un acto de extorsión a nombre de la organización criminal “Los Costeños”.

Las autoridades lograron la captura del sospechoso gracias a las labores investigativas de la Fiscalía Tercera Local de Malambo, quien asumió el caso desde el principio, y luego de la orden del Juzgado Tercero Promiscuo de Malambo. Alias ‘Trivi’ enfrentará los delitos de lesiones personales, deformidad y perturbación funcional.

El menor, quien tuvo que desplazar junto a su familia de Malambo debido a las amenazas, está recibiendo protección de la Fiscalía, mientras las autoridades continúa con las indagaciones para esclarecer los detalles exactos de la agresión.

Por otra parte, en Malambo, la Policía capturó a otro presunto delincuente tras una persecución iniciada por un ataque a una tienda en el barrio San Martín. Dos individuos intimidaron a la comunidad, alertando a las autoridades, que llegaron al lugar y comenzaron la persecución.

Durante la acción policial, uno de los sospechosos fue herido en la pierna derecha con un disparo de arma de dotación oficial, lo que facilitó su detención. El hombre capturado fue trasladado a un centro médico para recibir atención y permanecerá bajo custodia a la espera de ser presentado ante la Fiscalía.