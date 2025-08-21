Joven mototaxista cumple 50 días desaparecido en Cartagena

Yonaiker Daniel Mejía, de 27 años, se dedica al oficio de mototaxi. Foto: Cortesía

El joven Yonaiker Daniel Mejía, de 27 años, cumple 50 días desaparecido en Cartagena, sin que su familia ni las autoridades conozcan su paradero. Un colectivo, que apoya la búsqueda del joven, denuncia negligencia institucional por parte de las autoridades que investigan este caso.

Yonaiker, de nacionalidad venezolana y residente en el barrio Olaya Herrera, fue visto por última vez el pasado 1 de julio en las afueras del Hospital Universitario del Caribe, en Zaragocilla, luego de que saliera de su casa temprano en la mañana en una motocicleta a desempeñar su labor como mototaxista.

Su madre indicó a El Universal, que ese día no llevaba celular, puesto que el suyo había sido hurtado días antes. Asimismo, aseguró que él frecuentaba ese sector para esperar pasajeros, pero ningún testigo ha aportado información sobre si lo vieron con alguien más o subir a un pasajero ese día.

Según la descripción de los familiares, el joven vestía un jean, suéter negro, gorra, zapatos Nike blanco con negro, y una pañoleta rosada. Yonaiker además cuenta con varios tatuajes en el que tiene dibujado el nombre de su madre en el brazo izquierdo, un dibujo de Pato Lucas en la pierna derecha y una oración junto a tres cruces en la espalda.

El Colectivo Antirracista Comunitario Contextos, que apoya la búsqueda del joven, ha denunciado una presunta falta de rigor y compromiso institucional, señalando al cuerpo investigativo SIJIN y otras instituciones encargadas de la investigación, cuestionado la eficacia en el uso de cámaras de seguridad y falta de seguimiento a pistas valiosas.

“Se repite una constante que involucra casos similares de personas racializadas y empobrecidas: las cámaras de seguridad en los sectores donde ocurren los hechos no funcionan y, si funcionan, el material no está disponible, porque no suelen ser guardados con sistematicidad. Entonces, ¿cuál es el fin del circuito de cámaras de vigilancia en la ciudad?“, expresó el colectivo en un comunicado.

Por su parte, la Fiscalía no ha entregado información sobre el hecho y tampoco ha reportado la recuperación de la motocicleta que usaba el joven, por lo cual invita a cualquier persona con información a comunicarse con la línea 122.