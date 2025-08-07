La Guacherna 2026 se volverá a realizar un viernes, ¿por qué el cambio?

La Guacherna es una de las celebraciones más grandes que tiene el Carnaval de Barranquilla. Foto: Carnaval de Barranquilla

Para el Carnaval de Barranquilla de 2026, los organizadores del evento anunciaron que se volverá a realizar La Guacherna “Estercita Forero” el día que tradicionalmente se realiza el evento, es decir, un viernes. Esto debido a que en la edición de este año se cambió la fecha porque se cruzaba con uno de los conciertos de Shakira en la capital del Atlántico.

Según informó Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla, teniendo en cuenta que se realizará el evento un viernes, la celebración se tendrá prevista para el 6 de febrero. “La voz de la gente es el alma del Carnaval y hoy, con mucha alegría, anunciamos que el viernes 6 de febrero viviremos una Guacherna inolvidable, llena de luz, tamboras y tradición, como nos enseñó Esthercita”.

El anuncio se hizo exactamente seis meses antes de la celebración y a días de que se conozca la nueva reina del Carnaval de Barranquilla. “Desde ya, comparsas, grupos folclóricos, disfraces, faroles y tamboreros se preparan para darle vida a la noche más alegre del Carnaval, que une generaciones y enciende el espíritu festivo de toda una ciudad para la llegada de la Fiesta”, indicó Carnaval S.A.

🤭👀Carnavaleros, este miércoles tiene cara de viernes, justo para contarles que de hoy en 6 meses nos vamos a gozar la mejor noche del año 2026.😱🎉🎉



📌Anota: Viernes 6 de febrero, #Guacherna2026. #QuienLoVivEsQuienLoGoza pic.twitter.com/LMW84uzR5A — Carnaval de Barranquilla (@Carnaval_SA) August 7, 2025

El cambio del día de La Guacherna en la celebración de este año generó varios debates en la ciudad entre quienes apoyaban la medida y quienes no. Junto a los más tradicionalistas, que pedían no mover la fecha en la que siempre se ha realizado el evento, están los organizadores de otras festividades como la batalla de las flores de Santo Tomás, que se realiza el sábado después de La Guacherna. El temor en el municipio es que sus festividades compitieran en turismo con las de Barranquilla.

Por el otro lado, estaban quienes apoyan que La Guacherna se reprogramara, como en su momento lo hizo Hernán Pernett, quien asegura que es más conveniente para los integrantes de los grupos folclóricos que La Guacherna se haga un día no laboral.

“Muchos hacedores siempre hemos querido que la Guacherna se realice un sábado porque el viernes es un día laboral y muchas veces salimos corriendo de las empresas o tenemos que conseguir un permiso. Además, la congestión vial es tremenda porque muchas calles están bloqueadas y quizá no llegamos siempre a tiempo”, indicó en su momento a El Heraldo Pernett, quien dirige el grupo El Cipote Garabato.

La Guacherna es un desfile que fue rescatado en 1974 por Estercita Forero. Se trata del ensayo nocturno de las danzas que se hacían entre barrios, bajo la luz de faroles y tambores. Actualmente, es una de las festividades más conocidas y la que da inicio al Carnaval de Barranquilla.