Carnaval de Barranquilla 2026: Más de 20.000 artistas formarán parte de la Guacherna

Barranquilla vivirá una Guacherna con una numerosa participación folclórica y artística. Más de 20.000 participantes formarán parte del evento que tendrá como temática “Río de Voces y Faroles”, un homenaje especial a los bailes cantados en el desfile nocturno como una de las manifestaciones más auténticas del Caribe colombiano.

El desfile regresa a su tradicional viernes y se iniciará a las 4:00 p.m. Como gran novedad, regresarán a este escenario 27 grupos de tradición ganadores del Congo de Oro, acompañados por más de 25 artistas y orquestas en vivo. Todas las expresiones del Carnaval de Barranquilla estarán representadas en esta noche llena de luces y faroles que busca conectar a los espectadores con la raíz cultural de la fiesta con 197 grupos folclóricos y disfraces, además de 150 disfraces individuales.

El desfile contará con 645 operadores logísticos, 455 operadores de seguridad, cuatro máquinas de bomberos y 30 miembros del cuerpo de bomberos, 350 socorristas, 10 ambulancias, 6.700 vallas de contención, 650 metros de malla escalonada y 350 metros de muros de contención.

“Esta Guacherna vuelve al origen exaltando los bailes cantados. Será una experiencia musical y llena de identidad, que volverá a su tradicional fecha el viernes y se realizará desde las 4:00 de la tarde para garantizar el correcto desarrollo del desfile. El Puesto de Mando Unificado (PMU) se instalará desde las 8:00 de la mañana, con relevo operativo a las 2:00 de la tarde, asegurando el acompañamiento institucional durante toda la jornada”, señaló Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla.

El desfile estará organizado en once bloques que recorrerán todo el universo del Carnaval desde sus diferentes expresiones, integrando el bloque institucional, la participación de la tercera edad, proyectos de inclusión, líderes de la tradición, expresiones de los bailes cantaos, grupos folclóricos ganadores del Congo de Oro, empresas, disfraces y agrupaciones folclóricas de excelencia, en un recorrido que permitirá al público vivir la diversidad y la riqueza patrimonial del Carnaval.

La Guacherna 2026 tendrá un marcado carácter musical, con agrupaciones en vivo que irán desde los bailes cantados tradicionales hasta nuevas sonoridades que han dialogado con la música del Caribe desde otros lenguajes y ritmos contemporáneos.

Entre los exponentes que harán parte del desfile se destacan Lina Babilonia, Nelly Herrera y Álvaro Ricardo, Altafulla, Kevin Flórez, Sensación Orquesta, G Black, la Nómina del Pin, Koffee el Cafetero, Will Fiorillo, Rumba Caribe, MCcar, Dexter Hamilton, Akanny, DJ Doranc, Aria Vega, Nolan Orquesta, Pepo, Los del Swing, entre otros.

La Reina del Carnaval se sumará al desfile desde la calle 72, acompañando este recorrido histórico que contará además con la presencia de la Señorita Colombia y las princesas del Concurso Nacional de la Belleza como invitadas especiales, además de la monarquía carnavalera integrada por el rey Momo Adolfo Maury, los reyes del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz, además de las candidatas al reinado Popular y la reina Popular 2025, Yuliana Rodríguez.

Como otra de las novedades de La Guacherna 2026 regresa la transmisión vía streaming desde las 5:00 p.m, por Telecaribe y en las redes sociales YouYube y Facebook de Carnaval de Barranquilla.La Guacherna 2026 será una fiesta que conecta con la raíz, el folclor del Carnaval y la tradición y será la gran antesala a la fiesta más grande de Colombia que se realizará del 14 al 17 de febrero