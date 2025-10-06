Alcalde de Barranquilla cuestionó tregua entre bandas tras masacre y extorsión

Durante la entrega de un nuevo CAI en la urbanización Puerta Dorada, el alcalde Alejandro Char cuestionó la tregua de bandas en Barranquilla por recientes hechos de violencia. Foto: Alcaldía de Barranquilla

Este viernes 3 de octubre el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se pronunció tras los hechos violentos ocurridos un día después del anuncio de tregua entre las bandas criminales “Los Costeños” y “Los Pepes”.

Char criticó que las estructuras sigan delinquiendo pese al pacto anunciado durante la inauguración de un nuevo Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Policía en la urbanización Puerta Dorada. “Yo quisiera que Colombia viviera en paz. Pero hablamos de paz y me mataron tres muchachos allá en Pinar del Río”, dijo.

Además, señaló otro caso en el que por una extorsión asesinaron a una mujer. “Hablamos de paz y en un local comercial, donde había una cajera, porque no pagó una extorsión, me matan a la cajera. ¿Quién puede contener el dolor de esas mamás? ¿Cómo les pagamos a esas madres esa pérdida?”, cuestionó.

El pacto entre las dos bandas lo anunciaron el jueves 2 de octubre en el que los cabecillas “Digno Palomino” y “Castor” en presencia de la Consejería Comisionada de Paz y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) prometieron suspender actividades ilegales hasta el 20 de enero del 2026.

El mandatario local reiteró que la institucionalidad está por encima de cualquier acuerdo con criminales: “Todos queremos la paz, pero primero está la ley y la institucionalidad. Mientras se sigan metiendo con los barranquilleros, mientras acosen la seguridad y acaben con el sueño de los barranquilleros, ahí estaremos nosotros poniendo seguridad”.

El alcalde recordó que en septiembre los homicidios bajaron un 56% en la ciudad gracias a operativos policiales, pero reiteró que no es suficiente mientras las bandas delincuenciales sigan operando. Y aseguró que se intensificarán los esfuerzos de la Policía Metropolitana y los operativos contra estas bandas.

En otra ocasión, el mandatario ya había manifestado que prefiere negociar con los criminales cuando “cuando estén arrodillados”. Sin embargo, el gobernador Eduardo Verano ha defendido los acercamientos y el diálogo como mecanismo de reducción tanto de homicidios como de extorsiones.