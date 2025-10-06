Disturbios en la UIS en Bucaramanga: encapuchados lanzaron papas bombas

Imagen de referencia. Las clases y las labores de la Universidad Industrial de Santander se reanudaron en la tarde de este lunes. Foto: Daniela Bueno

En la mañana de este lunes 6 de octubre, alrededor de 15 encapuchados entraron a la Universidad Industrial de Santander (UIS) en Bucaramanga y, además de ingresar al auditorio, lanzaron papas bombas que asustaron a los asistentes a un evento dentro de la institución.

Testigos de los hechos, indicaron que los encapuchados convocaron a los estudiantes en la plaza frente del auditorio Luis A. Calvo, debido a las conmemoraciones del día del Che Guevara.

En un video que circula en redes sociales se ven varias personas en las escaleras del auditorio se escucha a uno de ellos decir “Nos preguntarán quiénes somos, al igual de ustedes, somos estudiantes, hijos del pueblo, obreros”.

Miembros de la institución señalaron que los encapuchados estuvieron cerca de una hora dentro de la institución, en donde además vandalizaron las fachadas de algunos de los edificios de las facultades, incluido el Instituto de Lenguas, que recientemente inauguró el presidente Petro.

Entre las paredes y bancas que quedaron pintadas habían mensajes como: “pensar no es embellecer la universidad”, “U pública con paredes grises”, “¡UIS corrupta!“, ”Ahí está su pared pintada", entre otros.