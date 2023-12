Conductor de bus en Barranquilla le salvó la Navidad a una familia: esto sucedió

Imagen de referencia// El conductor devolvió el bolso a una mujer que lo olvidó en uno de sus viajes. Foto: Pixabay

Ronaldo Hernández, un conductor de bus de servicio público, es el protagonista de una historia que ha sido señalada como un ejemplo de honradez. Este hombre, quien lleva más de 14 años ejerciendo esta labor, encontró en su vehículo un bolso de una pasajera que olvidó al bajarse.

Cuenta el conductor que cuando iba por la carrera 54, se percató del bolso abandonado, en el que había 400 mil pesos, ropa infantil y juguete, por lo que inició la búsqueda de la dueña de los artículos, quien ya se había comunicado con la empresa de transporte para reportar la pérdida.

“El jefe de nosotros puso un audio diciendo que si cualquiera se había encontrado un bolso que, por favor, si lo regresaba. Yo lo llamé enseguida y dije: ‘Jefe, el bolso lo tengo yo’”, contó el hombre en entrevista para Noticias Caracol.

Hernández dijo al mismo medio que pensó que estos objetos eran de suma importancia para la mujer y su familia, en especial, al tratarse de cosas que parecían regalos para celebrar Navidad, por eso decidió entregarlos personalmente.

“Yo también tengo familia, tengo hija, tengo nietas. Imagínate si le hubiese pasado a mi hija con mis nietas, también hubiese pasado una Navidad barra”, manifestó el conductor, quien se llevó el agradecimiento de la dueña del bolso, quien es madre de dos niños, uno de un año y otro de tres.

“En mi bolso no hacía falta nada, en eso le doy las gracias también al conductor que maneja la línea de carrera 54, que muy generosamente me entregó todas mis pertenencias y no me faltó nada”, dijo Yurimay Pacheco, dueña de los objetos olvidados.

El conductor dice que no es la primera que vez se encuentra pertenencias de un pasajero en su bus y que siempre que ha hecho lo posible para devolvérselas para dar un parte de tranquilidad y seguridad a los usuarios que utilizan diariamente el servicio.

“Este es un testimonio que estoy dando para todos los seguidores: hay que cambiar, hay muchos que tenemos la sangre envenenada, pero tenemos que cambiar para un bien. Yo con esto he ganado bastante”, manifestó Hernández.

¿Cómo reportar pérdida de documentos o elementos?

En caso de pérdida de documentos o elementos, la Policía Nacional implementó un nuevo sistema para reportarlo. Se trata de “SIDEX”, el cual permite a las personas realizar un reporte por la pérdida de sus documentos o elementos e imprimirlo para realizar los trámites necesarios, verificar la validez de una constancia por pérdida de documentos o elementos; consultar si un documento o elemento ha sido reportado en nuestra Base de Datos.

