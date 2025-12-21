Congo Grande de Barranquilla izó su bandera y celebró 150 años de historia

Adolfo Maury Cabrera, Rey Momo 2026, y director del Congo Grande. Foto: Edinson Ascencio Rueda

Con el ondear de su bandera y el repique de los tambores, el Congo Grande de Barranquilla, la danza más antigua del Carnaval, celebró 150 años de historia y se declaró oficialmente lista para el Carnaval 2026.

El ritual ancestral de la Izada de Bandera, que marca el inicio del camino carnavalero para esta danza guerrera, estuvo presidido por el Rey Momo 2026, Adolfo Maury Cabrera, director del Congo Grande y heredero de la cuarta generación de este legado, acompañado por la Reina del Carnaval 2026, Michelle Char Fernández, y los Reyes del Carnaval de los Niños 2026, Sharon Acosta y Joshua Ortiz, quienes se sumaron a esta celebración histórica.

La jornada se inició con un colorido y poderoso desfile de congos por las calles del barrio Los Andes, exaltando la fuerza cultural de estas danzas afrodiaspóricas, declaradas Patrimonio Cultural de la Nación. El cabildo fue encabezado por el Congo Grande de Barranquilla y contó con la participación de las danzas Congo Paz, Plata y Oro, Congo Rumbero, Congo Parrandero, Toro Grande de Rebolo, Congo Dinastía, Los Alegres de 7 de Abril, Congo Espejo de Nueva Colombia, Congo Palmareño, Congo Carrizaleño, Congo Costeño del Caribe, Congo Moderno, Congo Reformado y Congo Zulú, cerrando el recorrido la Cumbiamba La Arenosa, al ritmo de tambores, cantos y versos que anunciaron una celebración “a lo grande”.

El acto protocolario fue liderado por Adolfo Maury Cabrera, director del Congo Grande y Rey Momo 2026; la reina Michelle Char Fernández, quien lució un traje de Congo diseñado por Haynner Campbell como homenaje a su Rey Momo; los Reyes del Carnaval de los Niños 2026; Yuliana Rodríguez, Reina Popular 2025; el secretario de Cultura del Distrito, Juan Ospino; el director de Carnaval de Barranquilla, Juan José Jaramillo; además de autoridades distritales, folclóricas, hacedores, reinas populares y líderes de la tradición.

En el marco de esta conmemoración, el Congo Grande de Barranquilla exaltó a las danzas de Congo de la ciudad y a los grupos folclóricos Líderes de la Tradición con más de 50 años de trayectoria, reconociendo a los portadores de saberes que han construido y preservado la memoria cultural del Carnaval. Como símbolo de este homenaje, la danza entregó una medalla conmemorativa a las 18 danzas de Congo de Barranquilla y a las Cumbiambas Líderes de la Tradición, como La Arenosa y La Revoltosa, que acompañaron esta histórica izada.

Durante el evento, la Alcaldía Distrital de Barranquilla, a través del secretario de Cultura, Juan Ospino, entregó oficialmente al Rey Momo el decreto que ratifica su designación como soberano del Carnaval de Barranquilla 2026, en compañía del director de Carnaval de Barranquilla, Juan José Jaramillo.

“Hoy exaltamos el compromiso de Adolfo Maury con la preservación del Carnaval, su semillero y el legado patrimonial del Congo Grande, una danza que simboliza la historia, la resistencia y la tradición viva de nuestra fiesta”, expresó Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla.

El acto culminó con la izada de la bandera, acompañada por versos, tambores y una cohorte de congos que reafirmaron al Congo Grande de Barranquilla como baluarte cultural del Carnaval y de la ciudad.

“Izar esta bandera en los 150 años del Congo Grande es honrar a los maestros que abrieron el camino y reafirmar que esta danza patrimonial sigue viva, marcando el paso del Carnaval de Barranquilla y de nuestra historia. Para mí es un honor liderar este legado y proyectarlo hacia el futuro junto a nuestro semillero”, manifestó Adolfo Maury Cabrera.

Con la izada de bandera de la danza más antigua del Carnaval, Barranquilla continúa su camino hacia el Carnaval 2026, que iniciará el 17 de enero con la Lectura del Bando y culminará el 17 de febrero con el tradicional Desfile de Joselito Carnaval.