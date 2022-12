Controlan incendio en Barranquilla: “Lo logramos”, dijo el alcalde de la ciudad

AME2203. BARRANQUILLA (COLOMBIA), 21/12/2022.- Fotografía de una nube de humo negro provocada por incendio en un depósito de combustible en la zona industrial de Barranquilla (Colombia). Un incendio de grandes proporciones se produjo en la madrugada de este miércoles en la zona industrial de la ciudad colombiana de Barranquilla, que ha provocado la muerte de un bombero durante las labores de extinción y que se hayan paralizado todas las operaciones portuarias. EFE/ Oscar Berrocal Foto: EFE - OSCAR BERROCAL

Este viernes y tras más de dos días, el Puesto de Mando Unificado (PMU) y Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, dieron por terminado el incendio que se presentó en la empresa Bravo Petroleum, un operador logístico que presta sus servicios para la industria energética y de hidrocarburos.

En este lugar, localizado a orillas del río Magdalena, en plena zona industrial, se inició un poderoso incendio que hasta hoy pudo ser controlado. “Lo logramos, Barranquilla superó la emergencia. Sí se pudo”, dijo Pumarejo tras lograr apagar el segundo tanque.

“Fue de mucha ayuda poder hacer ese anillo de salvaguarda en donde cerramos una parte de la vía 40 y de los sectores industriales aledaños, pero no hubo afectación a la población que permanecía en sus residencias porque se encuentran lo suficientemente retirados”, aseguró el alcalde en sus declaraciones tras controlar la emergencia.

Además, mencionó que el riesgo que se presenta “es mínimo” y “que está superado el incendio en el tanque principal y que, por ende, la temperatura es normal y podemos estar muy tranquilos”.

Sin embargo, afirmó que la alerta de emergencia permanecerá un día más, pero el manejo ambiental tardará varios días en estar controlado porque “hay que remover todos esos elementos que se quemaron, los que introdujimos al área por cuenta de la mitigación del incendio, y, luego, vendrá la planificación de lo que sucedió”.

Es decir, levantar material probatorio, cámaras para así empezar la investigación. “Eso lo harán las aseguradoras Barranquilla, la Secretaría de Gobierno, los bomberos y diversos estamentos nacionales que son los que también controlan este tipo de industrias”, agregó.

Vale la pena mencionar que desde hace días dos de sus tanques, los cuales almacenan miles de barriles de combustible, han estado ardiendo por una causa que aún se desconoce. En el lugar hizo presencia el cuerpo de bomberos, así como agentes de control del riesgo, personal de la empresa y representantes del Ministerio de Minas y Energía y de la Alcaldía de Barranquilla.

Además de la suspensión del servicio de agua potable en varios sectores, la emergencia por el incendio provocó la muerte de un bombero, Javier Henríquez Solano, de 53 años, durante las labores de extinción; la suspensión de actividad portuaria en el terminal marítimo y fluvial de Barranquilla y el cierre de vías de un importante sector del norte de la ciudad.

La zona de la Vía 40 también fue cerrada por cuenta de la emergencia, por lo que se recomendó a la comunidad no transitar por allí y a los vecinos del sector, cerrar las puertas y ventanas de sus viviendas.

Esta mañana, en entrevista con Blu Radio, la ministra Irene Vélez también precisó que la conflagración podría controlarse entre las diez de la mañana y las diez de la noche de este viernes 23 de diciembre. En el mejor de los casos, lo que puede suceder es que la espuma que se está suministrando surta efecto y aplaque las llamas; en el peor habría que esperar a que el combustible que alimenta el incendio se acabe, lo que sucedería hacia el final de este día.

Una vez controlado, habría que esperar a que la superficie se enfríe para que los profesionales puedan acceder a la zona, estudiarla y encontrar la causa que originó la emergencia.

La ministra destacó que este incidente, aunque significativo, no genera un riesgo de desabastecimiento de combustible en la región. Se ha hecho un monitoreo permanente para registrar la disponibilidad de la gasolina y, previendo una alta demanda, junto con Ecopetrol se priorizó la llegada de un buque cargado de combustible, el cual estaría llegando mañana, 24 de diciembre.

Sobre los supuestos de que Bravo Petroleum no cuenta con póliza de seguro, Vélez explica que desde que empezó el incidente esta envió a la dirección de Hidrocarburos un documento donde se evidencia que la compañía cuenta con una póliza activa hasta septiembre del próximo año. Sin embargo esta no está cargada a la plataforma del ministerio, por lo que una vez resuelta la emergencia se determinará si la compañía incurrió, o no, en una falta grave sobre su póliza de seguro.

También se precisó que la compañía sí cuenta con un plan de manejo ambiental, sin embargo, sigue siendo incierto si también cumplía con un plan de gestión del riesgo.

