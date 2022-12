Hoy se controlará el incendio de Bravo Petroleum en Barranquilla: MinMinas

Hacia las 4 de la mañana comenzó la conflagración en la empresa Bravo Petroleum. / AFP Foto: AFP - JESUS RICO

A escasos metros del río Magdalena (casi que en su desembocadura en el mar Caribe) se encuentran cuatro tanques de la empresa Bravo Petroleum, un operador logístico que presta sus servicios para la industria energética y de hidrocarburos.

Desde hace días dos de sus tanques, los cuales almacenan miles de barriles de combustible, han estado ardiendo por una causa que aún se desconoce. En el lugar han hecho presencia el cuerpo de bomberos, así como agentes de control del riesgo, personal de la empresa y representantes del Ministerio de Minas y Energía y de la Alcaldía de Barranquilla.

En entrevista con Blu radio, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, brindó detalles sobre esta emergencia.

“Ayer tuvimos un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el que se evaluaron los riesgos relacionados a la contención. El más grande de estos tiene que ver con la posibilidad de que el fuego llegue a uno de los tanques vecinos. Hay uno que tiene mayores probabilidades, y almacena cerca de 4.000 barriles de combustible jet”, detalla Vélez.

No obstante, el esfuerzo del cuerpo de bomberos ha mitigado considerablemente este peligro, pues durante todas estas horas han enfriado el tanque para evitar que se genere una combustión.

También se evaluó el riesgo de un posible derrame de combustible que contamine las aguas del río Magdalena y su desembocadura en el mar. El resultado es que el riesgo es mínimo, pues la forma en la que se han consumido los tanques ha hecho que se mitigue la posibilidad de vertimiento. Aún con esto se pidió a la empresa que tuviera listo una serie de elementos técnicos que permitan la contención en caso de que se presente un derrame.

“Sobre la calidad del aire, Barranquilla Verde ha hecho un informe permanente que nos permite establecer que no se ha empeorado la calidad del aire. Por supuesto que hay micropartículas, pero no hay una condición de contaminación atmosférica que dé pie a la generación de una alerta”, resaltó Vélez.

La ministra también precisó que, si todo sale como se ha previsto, la conflagración podría controlarse entre las diez de la mañana y las diez de la noche de este viernes 23 de diciembre. En el mejor de los casos, lo que puede suceder es que la espuma que se está suministrando surta efecto y aplaque las llamas; en el peor habría que esperar a que el combustible que alimenta el incendio se acabe, lo que sucedería hacia el final de este día.

Una vez controlado, habría que esperar a que la superficie se enfríe para que los profesionales puedan acceder a la zona, estudiarla y encontrar la causa que originó la emergencia.

La ministra destacó que este incidente, aunque significativo, no genera un riesgo de desabastecimiento de combustible en la región. Se ha hecho un monitoreo permanente para registrar la disponibilidad de la gasolina y, previendo una alta demanda, junto con Ecopetrol se priorizó la llegada de un buque cargado de combustible, el cual estaría llegando mañana, 24 de diciembre.

Sobre los supuestos de que Bravo Petroleum no cuenta con póliza de seguro, Vélez explica que desde que empezó el incidente esta envió a la dirección de Hidrocarburos un documento donde se evidencia que la compañía cuenta con una póliza activa hasta septiembre del próximo año. Sin embargo esta no está cargada a la plataforma del ministerio, por lo que una vez resuelta la emergencia se determinará si la compañía incurrió, o no, en una falta grave sobre su póliza de seguro.

También se precisó que la compañía sí cuenta con un plan de manejo ambiental, sin embargo, sigue siendo incierto si también cumplía con un plan de gestión del riesgo.

