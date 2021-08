Crudo relato de madre de bebé de dos años abusada sexualmente en Soledad

Según el testimonio de la mujer, la esposa del responsable fue hasta su casa para contarle lo sucedido y le pidió que no denunciara a su marido quien fue capturado por venta de carros hurtados.

Un nuevo caso de abuso sexual a una menor de edad tuvo lugar en el barrio Los Almendros, de Soledad (Atlántico). Una bebé de dos años fue abusada por un hombre, que tenía videos y fotos en su celular sobre estos actos. El diario local El Heraldo conoció el testimonio que la madre de la menor entregó ante la Sijin cuando puso la denuncia.

La mujer narró que la esposa del implicado fue hasta su casa a contarle lo que había pasado. El hombre, identificado como Antoni, fue capturado por venta de carros hurtados y cuando le decomisaron el celular y lo registraron, encontraron videos y fotos del hombre abusando de una menor.

También puede leer: Se han registrado más de 9.000 casos de violencia sexual a menores en 2021

“La señora comenzó a comentarme que su esposo Antoni había sido capturado por la Policía ya que el vendía autos robados, en ese momento también me manifiesto que tenía algo más grave que contarme. Yo le dije que tranquila que me comentara, entonces, ella me dijo que el abogado que estaba defendiendo a su esposo en las audiencias le había comentado y mostrado unas fotos donde el señor le estaba haciendo abusos a mi hija, yo en ese instante quedé en shock”, dijo la mujer en el documento conocido por ese mismo medio de comunicación.

En el relato, la madre de la bebé de dos años asegura que en la misma conversación, la esposa de Antoni le pidió que no denunciara el caso por la situación judicial de su marido y para que el hijo menor de ellos no supiera lo que hizo su papá.

“Incluso me ofreció dinero para que yo no viniera aquí a la Sijín a poner esto en conocimiento y guardara silencio por lo sucedido. Ella también me dijo que el abogado le había dicho que los agentes estaban buscando por todos lados a mi hija y a mí que soy su madre para saber quién era, yo de inmediato le comenté a mi mamá”, aseguró la madre.

La mujer hizo caso omiso a los pedidos de la esposa de Antoni y decidió ir al CAI Hipódromo para poner la denuncia. Allí la Policía la dijo que tenía que ir a la Sijin a hacerlo. Cuando llegaron, comprobó que los agentes de este órgano la estaban buscando a ella y a su bebé.

“Al llegar a la Sijín y ponernos en contacto con los funcionarios encargados de delitos sexuales y exponerles el caso de mi hija nos manifiestan que ellos estaban tratando de buscar quien era la niña que aparecía en un video y fotografías que estaban en el celular que le incautaron al señor Antoni al momento que lo capturaron”, dijo la mujer.

Frente a cómo se dieron los hechos, la mujer aseguró que una vez salió a pasear con una amiga, Antoni, su hijo menor y la bebé de dos años. Después fueron a la casa del acusado y en un momento salieron a la tienda ella y su compañera dejando a la menor en compañía de este hombre y su hijo.

Le puede interesar: Más noticias de Colombia aquí

“Creo que fue ese el momento que él aprovechó para hacerle todo eso a mí hija, ya que recuerdo que ese día yo le puse el mismo vestido de colores que aparece en el video”, finalizó la madre.

El pasado martes 24 de agosto, hubo una audiencia de imputación de cargos donde un juez dictó medida de aseguramiento intramural para Antoni. Este mecánico que fue capturado por venta de carros robados, aceptó los delitos de pornografía con menor de 18 años y abuso sexual a un menor de 14.