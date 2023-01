¿Cuándo comienza el carnaval de Barranquilla 2023? Estas son las fechas

El sábado 21 de enero La Reina del Carnaval de Barranquilla, Natalia de Castro, realizó la lectura del acto oficial que da inicio a la temporada de carnavales y fiestas populares en la ciudad. Foto: Twitter

El sábado 21 de enero, La Reina del Carnaval de Barranquilla, Natalia de Castro, realizó la lectura del bando, acto oficial que da inicio a la temporada de carnavales y fiestas populares en la ciudad.

Este año, después de muchos cambios debido a la pandemia por Covid-19, el carnaval arrancará el sábado 18 de febrero e irá hasta el martes 21 de febrero y contará con muchos eventos que se encargarán de dar apertura a la fiesta como el ‘pre carnaval’ que comenzó el sábado pasado con la lectura del bando y se extenderá hasta el 17 de febrero de 2023.

El Carnaval de Barranquilla es considerado por muchos la fiesta folclórica y cultural más importante de Colombia y un evento que convierte a la ciudad en el escenario de encuentro de expresiones folclóricas, dancísticas y musicales que dan rienda suelta a la alegría de propios y visitantes. Esta celebración que reúne expresiones emblemáticas de la memoria e identidad del pueblo barranquillero, del Caribe colombiano y del Río Grande de La Magdalena, mezcla culturas que sustentan las representaciones del país, su capacidad de movilización social y la diversidad que apoya el arte popular.

Cada año, los eventos que se incluyen dentro de la programación son variados y cuentan con artistas de distintos géneros y representaciones musicales. Este año, podrá disfrutar de los 120 años de la batalla de flores, el desfile del rey momo, el concierto oficial del carnaval de Barranquilla, la gran parada de tradición, el festival de orquestas, el festival de letanías, la gran parada de comparsas y Joselito carnaval.

Dentro de los eventos que ya dieron inicio y serán la previa a esta fiesta que altera el ánimo de la ciudad hasta finalizar el 21 de febrero se encuentran:

Pre carnaval:

Sábado 21 de enero: Lectura del bando, Plaza de la Paz

Domingo 22 de enero: Cumbia al Río, Gran Malecón / 5K Karnaval, Plaza de la Paz

Miércoles 25 de enero: Río de tradiciones (Apertura de exposición de macrofiguras), Gran Malecón

Coronación de reinas populares

Viernes 27 de enero: Coronación de reinas populares, localidad suroccidente

Sábado 28 de enero: Coronación de reinas populares, localidad suroriente

Domingo 29 de enero: Coronación de reinas populares, localidad norte centro histórico

Festival de comedias

Sábado 28 de enero: Festival de comedias, biblioteca barrio de la paz

Sábado 4 de febrero: Festival de comedias, Malecón del Río

Lunes 20 de febrero: Festival de comedias, Estadio metropolitano

Martes 21 de febrero: Festival de comedias, parque almendra

Fin de semana de tradición

Viernes 3 de febrero: Festival de danzas especiales y de relación , parque sagrado corazón

Sábado 4 de febrero: Fiesta de comparsas, parque sagrado corazón

Domingo 5 de febrero: Fiesta de danza y cumbias, parque sagrado corazón

Viernes 10 de febrero: Guacherna, carrera 44 calle 72 rumbo a barrio abajo

Sábado 11 de febrero: Elección y coronación de la reina popular, plaza de la paz/ Bando y coronación de los reyes del carnaval de los niños, plaza de la paz

Domingo 12 de febrero: Desfile del carnaval de los niños, Cra 53 rumbo a barrio abajo

Viernes 17 de febrero: Coronación de reina y rey momo, estadio Romelio Martínez

Viernes 17, Sábado 18 y Domingo 19 de febrero: Baila la calle Par vía carrera 50

¿Cómo fue el tradicional evento de apertura del Carnaval?

La reina, Natalia de Castro, realizó una presentación con diversos bailes y representaciones artísticas además de mencionar al bombero que perdió la vida hace algunas semanas atrás en el voraz incendio en la zona industrial de la capital del Atlántico, Javier Solano Ruíz, “el bombero que nos cuida desde el cielo y nunca será olvidado por su valentía y amor hacia su profesión”.

También, dentro de la lectura se oyeron letanías hacia estrellas como Shakira y Piqué, a propósito del revuelo mediático actual: este Carnaval pinta tan bueno y bacano, que se nos olvida que hay catalán cuyas promesas fueron en vano. Porque eso sí, que nadie me toque a la Reina, y perdón que este bando te sal-pique. Barranquilla entera hoy canta pa’ que te mortifiques. Porque en mi Carnaval, y lo decreto desde ya, las mujeres no vamos a llorar, lo que no sirve que no estorbe, que aquí estamos es pa’ facturar” leyó la reina.