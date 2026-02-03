Dos personas resultaron heridas tras explosión en cárcel El Bosque de Barranquilla

Investigan si el caso estaría relacionado con un panfleto de Los Costeños contra miembros de Los Pepes Foto: Alcaldía de Barranquilla

Un ataque con explosivos se registró en la tarde del pasado lunes 2 de febrero en la cárcel El Bosque, que dejó dos miembros del cuerpo penitenciario heridos. La granada fue lanzada al interior del centro de reclusión distrital por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

“Se informa a la Policía Nacional de una explosión al interior del centro de detención distrital de Barranquilla, en el barrio El Bosque. Al dirigirse las patrullas de Policía al lugar, se encuentra que hay dos guardias de seguridad lesionados en la zona del parqueadero y se dan cuenta de que dos sujetos en motocicleta habían lanzado el artefacto que detonó”, dijo el comandante de la Policía de Barranquilla, general Miguel Camelo Sánchez.

Los guardianes heridos fueron James Fabián Balza Jiménez, de 35 años, y Luis Eduardo Santana Gutiérrez, de 36 años, quienes fueron trasladados a centros asistenciales de la zona.

De acuerdo con las autoridades, los hombres se encuentran fuera de peligro y fueron atendidos por lesiones ocasionadas por la onda expansiva y esquirlas que provocó la explosión.

Adicionalmente, la Policía Metropolitana anunció que desplegó un operativo para buscar a los responsables del ataque, un plan candado, así como investiga si el caso tendría relación con un supuesto panfleto amenazante del Bloque Resistencia Caribe (Los Costeños), que circuló en redes sociales, en el que exigían el traslado de unos miembros de ‘Los Pepes’ acusados por extorsiones y homicidios.

Este hecho de violencia revive las preocupaciones dentro del centro penitenciario por las condiciones de seguridad dentro del lugar, así como las alertas de la comunidad aledaña a la cárcel que ha pedido a las autoridades reforzar las medidas ante este tipo de situaciones.