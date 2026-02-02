Lluvias constantes por más de 12 horas tienen en emergencia a Riohacha, en La Guajira

Varias viviendas quedaron inundadas tras las fuertes lluvias. Foto: Captura de pantalla

En emergencia se encuentran al menos 30 barrios de Riohacha por cuenta de las fuertes lluvias que se registraron por más de 12 horas entre la noche del pasado domingo y este lunes 2 de febrero, que además causaron afectaciones en la subestación de energía y en el suministro en parte de la capital de La Guajira.

De acuerdo con las autoridades, las lluvias y la emergencia en el área costera se mantienen por el frente frío que atraviesa la región y que mantiene en emergencia a varios departamentos, como Córdoba, donde hay más de 17.000 familias damnificadas.

Entre los barrios más afectados están La Virgencita, Calle Ancha, Nuevo Horizonte, 7 de Agosto, Cooperativo y Barrio Arriba, donde los altos niveles de agua han colapsado las alcantarillas.

Además de calles inundadas, se han registrado afectaciones en viviendas en las que el agua llega hasta las ventanas. “Fue horrible. Estábamos tratando de evitar que el agua se metiera, pero el agua pasa derechito por la calle y terminó entrando a la casa. No podía ni sacar a la niña hasta que bajara el nivel del agua”, dijo al Diario del Norte Nancy Ustariz Martínez, una de las personas afectadas.

En el caso del barrio El Carmen, las lluvias hicieron ceder el terreno y varias cayeron. “El agua se metía y se comía las paredes por debajo. Tuvimos que hacer huecos para que saliera el agua, pero las paredes se caían, el zinc se vino abajo y los colchones, camas y utensilios se mojaron”, dijo al mismo medio Ana María Camargo, otra de las afectadas.

Adicionalmente, la empresa de servicio Air-e indicó que se registraron daños en la subestación de Riohacha, por lo que se suspendió el servicio en los barrios Puente Bomba, Pelechua, Las Flores, Río Claro, Campana Nuevo, Cotoprix, Galán y Tomarrazón.

Desde la alcaldía municipal se estableció un Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender a los damnificados, así como para tomar acciones preventivas, dado que, según Meteoguajira, las lluvias de las últimas horas superaron los 50 milímetros por hora, y las fuertes precipitaciones pueden continuar.