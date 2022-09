El relato de uno de los sobrevivientes de la masacre en Barranquilla

Uno de los sobrevivientes del homicidio en Barranquilla fue un joven de 25 años, quien recibió dos impactos de bala en su pierna izquierda mientras huía. Foto: AFP - JESUS RICO

Correr para salvar su vida. Ese fue el relato de uno de los sobrevivientes de la masacre en un billar del barrio Las Flores, en Barranquilla. El hombre, que decidió contar su testimonio de manera anónima, hace parte de las tres personas que resultaron heridas tras el ataque, que tiene conmocionados a los habitantes de la ciudad.

“Cuando escuché los disparos, sentí que venían de una calle cercana que estaba sola, entonces corrí contrario hacia donde iba la mayoría de las personas. Yo no dejé de correr”, narró el joven, quien además afirmó que al principio se escucharon unos 20 disparos hasta que el sonido se convirtió en ráfaga.

Luego, según él, alcanzó a avanzar 15 metros hasta que sintió dos impactos de bala en su pierna izquierda. Aunque intentó seguir corriendo, le fue imposible continuar.

“Ya las piernas no me respondían, me desplomé y unos amigos me auxiliaron. Yo solo pensaba en mi hija, Dios me dio una segunda oportunidad”, relató.

Se conoció que el joven tiene 25 años y es tecnólogo en gestión logística y portuaria. Al ser atendido, le dejaron uno de los dos proyectiles que le impactaron la pierna izquierda porque no representaba un riesgo para su vida.

El hombre fue dado de alta, pero continúa la conmoción entre los habitantes de Barranquilla por la gravedad del atentado en el que perdieron la vida seis personas: Jorge Eliécer Pardo Hernández de 33 años; Johan Andrés Polo Chiquillo de 21 años; Dani Daniel De La Hoz Correa de 33 años; Edwin Yesid Cardoza Tapia de 29 años; Chelo José Acevedo Villa de 22 años, y Henry David Flórez Pallares de 29 años.

“Simplemente estaba en el lugar equivocado, porque realmente era una persona muy querida. Nadie puede decir que tenía problemas con alguien, porque la verdad es que no los tenía”, dijo Yesica Morelo, esposa de Edwin Yesid Cardoza, al periódico El Heraldo. De acuerdo con la mujer, Cardoza, quien tenía dos hijos de tres y cinco años, había salido de jugar un partido de fútbol en la tarde del domingo y fue al billar a tomarse unas cervezas.

Primeras versiones indican que los presuntos responsables fueron cuatro hombres que se movilizaban en una camioneta Toyota. Además, se conoció que el vehículo había estado rondando la zona desde aproximadamente la una de la mañana, una hora antes de que se cometiera la masacre. El administrador del lugar incluso alcanzó a dar aviso a las autoridades sobre la presencia de la camioneta.

Según las autoridades, el barrio Las Flores de Barranquilla también es un corredor estratégico para el microtráfico de la ciudad. Por ahora, la Policía anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos a quien brinde información para capturar a los responsables.