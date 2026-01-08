En ataque sicarial asesinaron a dos jóvenes en Soledad, Atlántico; van 17 casos este año

. Foto: Alcaldía de Soledad

Un ataque sicarial, en el barrio El Cedro de Soledad, en Atlántico, dejó dos hombres muertos y uno más herido, en medio de una oleada de violencia que en los primeros seis días del año registra 17 asesinatos.

El hecho se registró el pasado lunes 5 de enero, mientras las víctimas se encontraban en la terraza de una casa. Hasta allí llegaron dos sujetos en una motocicleta blanca, que dispararon en reiteradas ocasiones contra los que se encontraban en el lugar.

Las dos víctimas mortales fueron Juan Camilo Gómez, de 19 años, y Juan José Correa García, de 21 años, quienes recibieron disparos en la cabeza y tórax.

La persona herida fue Andrés Felipe Cerpa, de 22 años, quien tiene lesiones en el cuello y se encuentra hospitalizado en la Clínica Los Almendros.

Las autoridades están en alerta por cuenta de la oleada de asesinatos que se han registrado en la primera semana del año. Según explicó el expersonero de Barranquilla Arturo García Medrano, tan solo el día de año nuevo hubo nueve homicidios.

Entre los casos que se han presentado está un ataque sicarial, similar al de El Cedro, pero en el barrio Ciudad Bonita, donde sicarios asesinaron a Jorge Andrés Triviño Serrano y un adolescente de 15 años, así como dejaron herido a un venezolano de 30 años.

“Todos estos asesinatos fueron por acción sicarial. No hay un solo caso asociado a intolerancia o peleas”, indicó a La FM el analista en seguridad, quien añadió que esto refuerza la hipótesis sobre movimientos en los grupos delincuenciales ligados a rentas ilegales como el narcotráfico y la extorsión.