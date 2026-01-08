Pasaje del MÍO en Cali: ya salió el decreto que establece el aumento de la tarifa

Imagen de referencia. El pasaje quedó en COP 3.500. Foto: Concejo de Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Terminó la incertidumbre en Cali. La alcaldía ya expidió el decreto que reglamenta el aumento que tendrá el pasaje del MÍO, luego de que hubiera mucha incertidumbre de cuánto sería el alza y la posibilidad de que subiera alrededor de COP 500, lo que finalmente fue descartado por la administración.

Lea: Falleció el abogado externadista Rogelio Castillo a los 99 años

Sobre el aumento, tanto Metrocali como la alcaldía advirtieron que el alza se haría teniendo en cuenta el aumento del salario mínimo, que fue del 23 %, y los costos operativos, mientras que el alcalde salió a dar una voz de tranquilidad al advertir que el incremento no se saldría de los rangos históricos en los que se han hecho cambios en la tarifa.

“Definimos un reajuste responsable, basado en criterios técnicos y sociales, que cuida el bolsillo de los caleños, mejora su capacidad de pago en el transporte público y garantiza que el MIO continúe operando con estabilidad y calidad”, indicó el alcalde Alejandro Eder.

Finalmente, al igual que en otras ciudades con sistemas masivos, se definió que el aumento para este año será de COP 300, por lo que, para el 2026, el pasaje del MÍO queda en COP 3.500.

Le puede interesar: Enviaron a la cárcel a joven que apuñaló a su hermano en el centro de Medellín

“El valor de $ 3.500 es el resultado de un análisis riguroso que permite sostener la operación del sistema sin trasladar ajustes desproporcionados al usuario y garantizando que el auxilio de transporte siga cubriendo sus desplazamientos”, indicó Álvaro José Rengifo, presidente de Metrocali.

La nueva tarifa comenzaría a cobrarse a partir del próximo sábado 10 de enero.

La alcaldía terminó los tumor