En Barranquilla y Cartagena tomaron medidas contra piques y caravanas de motos

En la capital de Bolívar anunciaron una recompensa por el paradero de los promotores, mientras en la arenosa desplegaron controles y prohibieron recorridos y concentraciones.

Redacción Colombia
25 de octubre de 2025 - 09:51 p. m.
Imagen de referencia. En Barranquilla y Cartagena se prohibieron las rodadas de motos.
Foto: Crazy Club Motos
Una serie de medidas se tomaron en Barranquilla y Cartagena, en donde se prohibieron los piques, rodadas y caravanas de motos por Halloween, ante la serie de alteraciones al orden público y riesgos viales, que se ha registrado en anteriores ocasiones.

En Barranquilla, el alcalde Alejandro Eder expidió un decreto en el que se prohíben los recorridos y concentraciones de motocicletas, motocarros, cuatrimotos, mototriciclos y automóviles en la ciudad, a lo que se sumó el anuncio de controles de movilidad el sábado 25 y el viernes 31 de octubre de 2025, días en los que ya se han convocado movilizaciones.

Sumado a esto, se restringió la circulación de motocicletas y demás vehículos mencionados por el corredor vial del Malecón del Río, entre la Calle 79 y el sector de la Aleta del Tiburón o Puente Batiente, donde suelen movilizar los moteros.

Las restricciones estarán vigentes el sábado 25 de octubre (desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente) y el viernes 31 de octubre (desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente).

En el caso de Cartagena, desde que inició el mes anunciaron acciones contra la “Rodada del Terror”, con denuncias por delitos de concierto para delinquir, vandalismo y obstrucción de vía pública contra los organizadores, Además se advirtió que podrán cerrar talleres de motos por promover rodadas o hacer intervenciones a motocicletas que participen en las actividades prohibidas.

Sumado a esto, Dumek Turbay anunció una recompensa hasta de COP 30 millones por información de los organizadores de este tipo de caravanas durante Halloween.

“Tenemos identificadas personas y grupos que promueven estas actividades bajo seudónimos como ‘Santiago’, ‘Peluca’ y ‘Loren’. Más de 15 personas están siendo investigadas. No nos arrugamos ni nos escondemos. Vamos a proteger a Cartagena de estos temerarios que desprecian el orden y la convivencia de todos”, aseguró el alcalde Dumek Turbay.

