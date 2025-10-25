Creciente del río dejó más de 7.000 personas incomunicadas en Cáceres, Antioquia

La comunidad organizó un convite este fin de semana para volver a levantar el puente. Foto: Captura de pantalla

Las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en Antioquia provocaron una creciente del río Cacerí, que se llevó un puente de madera que la misma comunidad construyó y que comunicaba a 13 veredas de Cáceres. En lo que queda en pie, los afectados siguen arriesgando sus vidas para poder movilizarse.

“Queremos hacer un llamado al gobierno municipal, departamental y nacional para que nos ayuden a solucionar esta problemática que tenemos con el puente que se llevó la quebrada en el corregimiento de Piamonte, sector La Esmeralda”, dijo Éver Mesa, presidente Asocomunal.

Los habitantes de la zona advierten que el puente ya presentaba fallas en su estructura, por lo que habían lanzado alertas que nunca fueron atendidas. Ahora, que ya no tienen puente, exigen acciones de las autoridades para garantizar su movilidad. Tal es la situación que los estudiantes de la zona se han quedado sin clases, por el temor de los profesores de cruzar el río.

Sobre lo que ocurre, la alcaldesa de Cáceres, Damiana Monterrosa, explicó a TeleAntioquia que el puente había sido levantado desde 2019, luego de que se cayó otro puente, por lo que desde que entró a la administración buscó recursos para priorizar esta obra. “Fue la primera sesión en la que toqué puertas para atender esta emergencia, donde estamos incomunicados más de 7.000 habitantes, 12 veredas y un casco urbano o corregimiento”.

A la espera de respuestas del gobierno local y departamental, la comunidad del Piamonte, en Cáceres, organizó para este sábado un convite para recoger fondos, que les permita reconstruir parte del puente que se llevó la corriente.

Por su parte, la mandataria indicó que adelanta gestiones con el Batallón de Ingenieros del Ejército para instalar un puente metálico temporal, mientras realizan gestiones con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en busca de soluciones permanentes.