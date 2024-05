Energías renovables: no solo es el sol y el viento

Las energías renovables toman cada vez más fuerza en el país. Recientemente en Barranquilla se reunieron expertos en el “Séptimo Encuentro y Feria Renovables Latam”, en el que hablaron de los retos y oportunidades del sector para el 2024, así como los diferentes tópicos, casos de éxito en América Latina, el panorama de las renovables en Colombia, las mini granjas solares y autogeneración, entre otros temas.

“Para nosotros esto no es un asunto político. Se trata de la vida y el bienestar de todos. Es el mejor momento para realizar aquí en Barranquilla, este encuentro”, dijo el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano.

Hay en el país varios proyectos que han marcado un derrotero en el uso de las renovables. En el barrio El Salvador, en Medellín, veinticuatro vecinos con paneles solares se convertían en la primera comunidad energética del país. Era Navidad del 2023, con 43 paneles solares colocados en los techos de tres viviendas, hicieron historia; sin embargo, el tiempo, como la luz, les puede pasar factura.

A los pocos meses en el Caribe colombiano, a mediados de abril, se entregó la primera granja solar ubicada en el interior de la refinería de Ecopetrol en Cartagena. Es la única construida en Latinoamérica. La planta está en un terreno de 19.9 hectáreas y cuenta con 40.146 paneles.

“Con la instalación de paneles solares estamos capturando la energía del sol y la estamos transformando en energía para autoconsumo. Disminuimos parte de nuestro consumo en gas y utilizamos la fuente fotovoltaica” sostuvo Silvia Urbina Restrepo, líder de proyectos de la vicepresidencia de la estatal petrolera.

Estos son solo algunos ejemplos que, como señala un documento de la Universidad del Norte, evidencian que son pocas las nuevas tecnologías que se usan en el país para generar energía renovable (principalmente eólica, solar y biomasa) y sigue siendo dominante la generación de energía hidráulica y térmica.

Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de la Asociación de Energías Renovables, SER Colombia, se refirió al informe “Renovables 2024, 1240 MW cerca de iniciar operación y 1.800 MW más en el horizonte”, y de los proyectos en departamentos como Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre, Magdalena y Bolívar.

La líder del sector sostiene que en el portafolio 2024 se totalizan 66 proyectos, 3.040 MW de nueva capacidad, incluyendo proyectos en prueba, en construcción, desarrollo, trámites y se evidencia un interés de las empresas en llevar a cabo un importante portafolio de proyectos en Colombia. La inversión es cercana a los $2.200 millones de dólares.

“El país necesita la entrada oportuna de estos proyectos para atender el creciente consumo de energía. Cifras del Gobierno indican un déficit estructural de electricidad en firme hacia el 2027-2028. La puesta en marcha de estos nuevos proyectos al mercado es necesaria para aumentar la competencia, diversificar propuestas de negocio en beneficio de los usuarios, con una energía renovable limpia y que podría ser competitiva, para el bolsillo de los hogares colombianos”, afirma la presidente Hernández.

Además, sostiene que ampliar la infraestructura de generación y transmisión de energía, requiere altas inversiones de largo plazo. La estabilidad jurídica y claridad en reglas es imprescindible para crear confianza en el desarrollo y se requiere de un esfuerzo conjunto de todos los actores, para superar los desafíos en donde muchas veces hay lentitud en los procesos.

En promedio, el inicio de operación de un proyecto de pequeña escala tarda entre 3 y 6 años. Estos tiempos de entrada se reducirían a la mitad si se cumplen los plazos. Concluye la presidente de SER Colombia que es fundamental contar con un ambiente favorable para los proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable, FNCER. “El actual contexto de altas tasas de interés, devaluación, mayor carga fiscal, incertidumbre regulatoria y largos trámites puede resultar gravoso, especialmente debido a las limitadas rentabilidades de estos proyectos”.

Como lo informó este diario la semana pasada, el Ministerio de Minas y Energía presentó una resolución (la 40136 del 23 de abril de 2023), con la que se busca crear un Registro Único de Comunidades Energéticas (RUCE) en el país, una de las apuestas clave del Gobierno para la transición energética, con las que se pretende que, a través de fuentes renovables como el sol y el viento, las personas puedan producir su propia energía.

Desde noviembre de 2023, y hasta el pasado 17 de abril, el Ministerio de Minas habilitó un formulario en su página web, para que se postularan proyectos en el país. Desde entonces, han recibido 18.436 postulaciones. Sin embargo, aún hay varias dudas sobre cuántas comunidades podrán formalizarse. Según Santiago Ortega, director de Emergente Energía Sostenible y uno de los asesores del piloto que se desarrolló en la comunidad de El Salvador, aunque el sol y el viento, sí son gratuitos, construir una planta que pueda aprovecharlos es costoso. “La operación y el mantenimiento también valen”, añade Ortega

Hay retos que parecen no dan espera. El presidente del Consejo Mundial de Energía, WEC Colombia, concluyó que: “en materia de energía renovable de suministro no vamos bien, pero no en Colombia, sino en el mundo, vamos muy atrasados en todas las propuestas y objetivos que nos hemos trazado. Solo para tener una idea, nosotros deberíamos estar construyendo alrededor de 1.000 gigavatios anuales en energías renovables y apenas estamos llegando a 470 en materia solar”.