Este miércoles 18 de marzo habrá cortes de luz en Barranquilla y Soledad; revise los barrios

Imagen de referencia. Los cortes se realizarán por trabajos en subestaciones eléctricas y obras en Alameda del Río. Foto: Electrificadora de Santander ESSA

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Este miércoles 18 de marzo de 2026, la empresa de energía eléctrica Air-e hará cortes en el suministro de energía en varios sectores de Barranquilla y Soledad, debido a trabajos de infraestructura relacionados con la construcción de un puente en el sector de Alameda del Río, además de obras en dos subestaciones eléctricas.

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Los horarios programados para los cortes

6:19 a.m. – 7:44 a.m. en La Pradera, calle 110 entre carreras 27 y 29, calles 115 a 117 entre carreras 22 y 26, Campo Alegre sector calle 110 entre carreras 28 y 38B, El Pueblo, Los Ángeles 2 y 3, El Pueblito, Me Quejo y El Silencio.

6:29 a.m. – 5:39 p.m. en Campo Alegre, Las Estrellas, Villa del Rosario y calles 84 a 110 entre carreras 27 y 36.

7:00 a.m. – 10:00 a.m. en Pasadena, Simón Bolívar y en Soledad: Primero de Mayo, La Rivera, Villa Sofía, Las Margaritas, Los Mangos, Salamanca, El Triunfo, Centenario, La Cruz de Mayo, Hipódromo y El Porvenir.

7:44 a.m. – 4:29 p.m. en la Subestación Nueva Barranquilla con la Circunvalar.

8:10 a.m. – 4:00 p.m. en Sabanalarga y barrio John F. Kennedy.

Además, también se anunció que se presentarán interrupciones en el suministro de energía en los sectores alimentados por el circuito Magdalena 4 entre las 10:00 a.m. y la 1:00 p.m., así como en los alimentados por los circuitos Silencio 5 y Nogales entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. Estos cortes se podrían dar por sobrecargas durante las obras.

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La empresa Air-e recordó que ante cualquier inquietud con el servicio, los usuarios pueden contactarse a través de la línea 115, los canales virtuales o los puntos de atención presencial.