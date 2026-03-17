Capturan en Medellín al presunto responsable del feminicidio de Liliana Ramírez

Juan Manuel Quiceno Valadez, presunto feminicida de Mónica Liliana Ramírez. Foto: Alcaldía de Medell

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El lunes 16 de marzo de 2026, las autoridades de Medellín anunciaron la captura de Juan Manuel Quiceno Valadez, señalado como el presunto responsable del feminicidio de Mónica Liliana Ramírez Escobar, en el barrio Santa Cruz, en el nororiente de la ciudad. La detención se hizo en inmediaciones del CAI Playón, en el sector de Zamora, y fue el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, quien confirmó públicamente el operativo.

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El crimen ocurrió el 25 de diciembre de 2025. En un primer momento, el caso fue registrado como muerte por establecer porque el cuerpo de la víctima no presentaba signos evidentes de violencia. Sin embargo, la necropsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la causa del fallecimiento fue sofocación, lo que encaminó las investigaciones hacia un homicidio.

La Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional a través de la SIJIN y la Alcaldía de Medellín coordinaron la investigación para identificar al responsable. “Se hicieron entrevistas a conocidos, vecinos, familiares, se revisaron cámaras de seguridad, se revisaron interceptaciones telefónicas, se extrajo material de algunos celulares y gracias a todas esas evidencias se pudo determinar que esta persona es el presunto responsable del feminicidio”, detalló el secretario de seguridad.

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Las evidencias recopiladas que apuntaron hacia Quiceno Valadez como presunto autor del crimen, revelaron también un historial de violencia y conductas de control hacia la víctima, a quien habría agredido verbalmente de manera reiterada a lo largo de su relación. Con estos elementos, la Fiscalía solicitó la orden de captura por feminicidio agravado.

Tras ser detenido, un juez de control de garantías legalizó su captura y le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.